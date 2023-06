コーエーテクモゲームスは6月22日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品としてPC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch向けに発売予定の『信長の野望・新生 with パワーアップキット』について、ダウンロード版のプレオーダー(予約)を開始した。あわせて、本作の魅力を伝えるプロモーションムービー第2弾も公開している。

本作の発売日は、2023年7月20日予定。さまざまな製品バリエーションが用意されているので、価格は下記のゲーム情報をチェックしてほしい。

また、本日20時より、開発プロデューサー兼ディレクターの劉氏による「開発者実況プレイPart.3」を生放送するので、こちらもお見逃しなく。

2023年7月20日発売『信長の野望・新生 with パワーアップキット』 PV2【予約受付中】

ダウンロード版のプレオーダーを開始!

本日より Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)のダウンロード版のプレオーダーを開始した。ダウンロード版を発売日の前日までに予約すると、プレオーダー特典として、ゲーム内で使用できるシナリオ「兄弟相克」を入手できる。

また、プレオーダー開始を記念して豪華景品の当たるTwitterキャンペーンも開催中。「信長の野望シリーズ」公式Twitter(@nobunaga_kt)をフォローし、指定のツイートをリツイートすると「信長の野望」シリーズ40周年記念のフェイスタオルが40名にプレゼントされる。

「開発者実況プレイPart.3」本日生放送!

本日2023年6月22日20時より、「信長の野望・新生 with パワーアップキット 開発者実況プレイPart.3」の生放送が配信される。実機プレイを通じ、開発プロデューサー兼ディレクターを務める劉氏が本作の魅力について解説していく。

過去の放送と同様、番組内はユーザーからのコメントにリアルタイムで触れながら進行。Twitterでも引き続きコメントを募集中なので、ハッシュタグ「#開発者実況プレイ」をつけて、本作に関するコメントをツイートしてみよう。

放送URL

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日予定

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

