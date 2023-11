コーエーテクモゲームスは11月9日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品『信長の野望・新生 with パワーアップキット』[PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch]について、漫画「淡海乃海 水面が揺れる時」と漫画「大乱 関ヶ原」とのコラボレーションDLCを期間限定で無料配信すると発表。配信期間は、2023年11月15日から2024年1月4日まで。

本コラボレーションでは、『信長の野望・新生 with パワーアップキット』のゲーム内で、史実武将や登録武将の顔グラフィックを「淡海乃海 水面が揺れる時」と「大乱 関ヶ原」のキャラクターに変更可能になる。

・コラボページ

淡海乃海 水面が揺れる時:https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/topics/collabo_afumi.html

大乱 関ヶ原:https://www.gamecity.ne.jp/shinsei/wpk/topics/collabo_sekigahara.html

<「淡海乃海 水面が揺れる時」コラボキャラクター>

朽木基綱/朽木稙綱/六角義賢/六角義治/足利義輝/上杉謙信/織田信長

<「大乱 関ヶ原」コラボキャラクター>

徳川家康/石田三成/伊達政宗/井伊直政/加藤清正/小西行長/島清興/藤堂高虎/黒田長政/浅野長政

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:発売中(2023年7月20日)

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

