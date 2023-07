ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月7日、PlayStation VR2(PS VR2)の新たな紹介映像「さぁ新たな冒険の世界へ|PlayStation VR2」を公開した。

身がすくむほどの"恐怖"、思わず叫んでしまうほどの"スリル"、誰もが涙する"感動"。PS VR2のまるで本当にゲームの世界にいるかのような深い没入感で、リアルな感覚や感情を揺さぶる体験ができると映像では紹介している。

・さぁ新たな冒険の世界へ

https://www.youtube.com/watch?v=Qh4ywknPcSY

【製品情報】

製品名:PlayStation VR2

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容物:

・VRヘッドセット

・PlayStation VR2 Senseコントローラー (L) / (R) ストラップ付属

・USBケーブル(コントローラーのペアリングと充電用)

・ステレオヘッドホン

・イヤーピース3セット

・印刷物一式

発売日:発売中(2023年2月22日)

価格:7万4980円

