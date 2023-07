ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月6日、2023年内発売予定のPlayStation 5/PC用ソフト『Helldivers 2(ヘルダイバーズ2)』について、初公開となるゲームプレイ情報をPlayStation Blogにて解禁した。

記事では、チームメイトと装備の準備をアシストし合う協力プレイ「戦略支援」や、戦闘の仕方について紹介。また、「Co-op and Combat Trailer」も公開しているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

※映像は英語版です

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2023/07/06/20230706-helldivers2/

・Co-op and Combat Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sqCxyt5QRSg

【ゲーム情報】

タイトル:Helldivers 2

ジャンル:協力型サードパーソンシューター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Arrowhead Game Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC

発売日:2023年内予定

価格:未定

CERO:審査予定

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Arrowhead Game Studios AB.Helldivers is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.