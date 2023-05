ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月15日、映像「『グランツーリスモ7』ベラ・ラムジーのスーパーテク編| PS VR2」を公開した。

本映像は、女優のベラ・ラムジーさんが、PlayStation VR2で『グランツーリスモ7』をプレイするというもの。ユーモアも交えた内容になっているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

『グランツーリスモ7』ベラ・ラムジーのスーパーテク編| PS VR2

URL:https://youtu.be/VHaUdBnAlsY

【ゲーム情報】

タイトル:グランツーリスモ7

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro/PlayStation VR2

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:

【PS5パッケージ版】

・スタンダードエディション:8690円

・25周年アニバーサリーエディション:1万890円

※PS4用『グランツーリスモ7』ゲーム本編(プロダクトコード)同梱

【PS5ダウンロード版】

・スタンダードエディション:8690円

【PS4パッケージ版】

・スタンダードエディション:7590円

【PS4ダウンロード版】

・スタンダードエディション:7590円

【PS5/PS4用ダウンロード版】

・25周年アニバーサリーデジタルデラックスエディション:1万890円

CERO:A(全年齢対象)

※オフライン時はアーケードモードのみプレイできます。

※『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(パッケージ版)のゲーム本編およびダウンロードコンテンツのプロダクトコード有効期限は2022年8月4日までです。また、『グランツーリスモ7』(パッケージ版)および『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション」(パッケージ版)の早期購入限定のダウンロードコンテンツのプロダクトコード有効期限は2022年8月4日までです。プロダクトコードの使用にはインターネット接続およびPlayStation Networkのアカウントが必要です。

PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(パッケージ版)をご購入いただいても、PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』は入手できません。PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)をご購入いただくとPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。

PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(パッケージ版/ダウンロード版)をご購入いただくと、PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を1100円でご購入いただけます。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方でも、ディスクを使用しないPS5デジタル・エディションを購入された場合はPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1100円でご購入いただくことはできません。本ソフトウェアのPS5アップグレードにはPlayStation Networkのアカウントが必要です。

PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(パッケージ版)をご購入いただくとPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。PS5・PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(ダウンロード版)をご購入いただくとPS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)およびPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。