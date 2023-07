ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は7月20日、PlayStation VR2(PS VR2)向けの新作タイトル『Firewall Ultra』の発売日を発表するとともに、PS Storeにて予約購入受付を開始した。

本作の発売日は、2023年8月25日。価格は通常版が4480円、デジタルデラックス版が6480円となる。詳細は公式サイトやPSブログを参照してほしい。

・公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/games/firewall-ultra/

・PS Store 予約購入受付ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10003761

・PSブログ

https://blog.ja.playstation.com/2023/07/19/20230719-fwultra/

『Firewall Ultra』概要

PS VR2向けとして飛躍的な進化を遂げた「Firewall」シリーズの最新作。影に包まれた裏の世界で、傭兵部隊の一員となって危険と隣り合わせのマルチプレイヤー・タクティカルアクションに参戦せよ。戦略を練って独自のプレイスタイルを考案し、熟練のコントラクター、カスタマイズ可能な武器とロードアウト、さまざまなハイテク装備を駆使して、極秘任務を遂行しよう。

・オンラインマルチプレイ(※1)

コントラクターの精鋭部隊を結成し、名声を手に入れて装備や武器庫を拡大し、4対4のPvPや、進化したPvEマッチで最大4人のチームと連携して協力プレイが可能。ターゲットを排除して互いをカバーしながら、目標を完遂しよう。

コミュニケーションが任務達成の鍵となる。PS VR2に搭載している内臓マイクを使って直接会話も可能なので、仲間と情報共有を図りながら、時にはPS VR2 Sense コントローラーのフィンガータッチ機能を使った直感的なジェスチャーを駆使して、敵の目をかい潜ろう。

※1 プレイにはPlayStation 5およびPlayStation VR2が必要です。PS VR2の対象年齢は12歳以上です。オンラインマルチプレイモードを遊ぶにはインターネット接続およびPlayStation Plus(PS Plus)への加入が必要です。PS Plusは、解約されるまでの間、継続的に課金される有料の定期サービスです。年齢制限が適用されます。詳細は利用規約(play.st/psplus-usageterms)をご確認ください。

・コントラクター

各コントラクター固有のスキルを活用して戦術の幅を増やし、戦略を練ろう。任務達成に向けて、どの武器、どのロードアウト、どのスキルを組み合わせるかは、すべて自分次第だ。

・武器のカスタマイズ

幅広いカスタマイズオプションで、自分のプレイスタイルに合った武器やロードアウトを作り出し、唯一無二の見た目や特徴を持った武器を操ろう。

・戦術的なロードアウト

短、中、長距離武器から、ドアブロッカー、相手の視覚や聴覚を阻害するデバイス、はたまたフラッシュライトにいたるまで、ロードアウトは自分の好みに合わせて戦術的にカスタマイズできる。

PS VR2版ならではの機能のご紹介

・視線トラッキング機能

PS VR2ヘッドセットの内蔵カメラを通じて、武器を切り替え、狙いを定め、周囲のオブジェクトにインタラクトが可能。PS VR2の4K HDRディスプレイ(※2)とフォービエイテッドレンダリングにより、次世代の視覚体験を実現する。また、目を閉じることでフラッシュバンの閃光を避けることもできる。

※2 片目当たり2000×2040の有機ELディスプレイ2枚で構成。

・ハプティックフィードバック

射撃時の反動、武器フレームの揺れ、プレイヤー間のやりとり、重要地点や空間を移動する感覚などがよりリアルに体験できる。

・アダプティブトリガー

ゲーム内に登場するさまざまな銃器のトリガーの抵抗を再現する。

・3Dオーディオ(※3)

敵の足音、銃声の方向と距離、爆発音など、リアルなサウンドがプレイヤーの位置や頭の動きに応じて再生される。

※3 対応ヘッドホンが必要です。

・ヘッドセットからのフィードバック

ゲームプレイ中に銃弾が頭をかすめたときなど、ヘッドセットが振動しさらなる没入感を味わえる。

・フィンガータッチ機能

フィンガータッチ機能によってチームメイトとハンドサインで連携し、ゲーム内のオブジェクトやアイテムを直感的に操作できる。

予約購入特典

PS Storeで予約購入した人にはゲーム内で使用できるレジェンダリー武器「Reaper X75」(※4)がついてくる。

※4 ゲーム内アイテム。ストーリーの進行によってゲーム内で解除されます。

スタンダードエディションに加えデジタルデラックスエディションも予約受付中

2023年7月19日より、『Firewall Ultra』スタンダードエディションに加え、デジタルデラックスエディションの予約受付を開始。

<デジタルデラックス版の内容物>

・『Firewall Ultra』(ゲーム本編)

・コントラクター4人(メイコ、スキップ、ファン、ノード)の早期アンロック

・コントラクター4人のスキン

・武器迷彩4種

・オペレーションパス(今後配信されるオペレーション1件へのアクセス権。配信日未定。)

【ゲーム情報】

タイトル:Firewall Ultra

ジャンル:オンラインマルチプレイFPS

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:First Contact Entertainment

プラットフォーム:PlayStation VR2(PlayStation 5)

発売日:2023年8月25日

価格:

通常版:4480円

デジタルデラックス版:6480円

CERO:D(17歳以上対象)

©Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by First Contact Entertainment Inc. Firewall and Firewall Ultra are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment, LLC.