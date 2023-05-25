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ゲーム  >  ニュース  >  PS VR2対応『バイオハザード RE:4 VRモード』のゲーム映像が初公開！

無料DLCとして配信決定！

PS VR2対応『バイオハザード RE:4 VRモード』のゲーム映像が初公開！

2023年05月25日 10時40分更新

文● Zenon／ASCII

　カプコンは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信番組「PlayStation Showcase」にて、PlayStation 5『バイオハザード RE:4』向けのPlayStation VR2専用無料DLC『バイオハザードRE:4 VRモード』が登場することを発表。その最新トレーラーが公開された。

　本作は『バイオハザード RE:4』のストーリーモード全編をPS VR2で楽しめるDLC。主人公“レオン・S・ケネディ”が挑む過酷な救出劇を、究極の没入感で体感することができる。

　世界中のゲームファンから絶賛された極上のサバイバルホラーが、どのようにVR化されるのか？　配信日やさらなる詳細は続報を待とう。
※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

・『BIOHAZARD RE:4 VR MODE』 Teaser Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=VzE62IEGp6s

原作以上の不気味さで描かれた森。VRでのゲームプレイで、その不気味さは倍加する

最序盤に訪れる猟師小屋。通常のゲームプレイでは気づきづらかったディティール表現にも注目だ

本編のビハインドビューから主観視点へと変更されたゲームプレイ。武器の操作はさらにリアルに

本作を象徴するナイフアクション、“パリィ”はVR化されても健在だ

ゲームプレイの1コマ。眼前のVR空間で襲われる恐怖は手慣れたプレイヤーですら戦慄させる

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:4
ジャンル：サバイバルホラー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年3月24日）
価格：
　パッケージ通常版：8789円
　ダウンロード通常版：7990円
　ダウンロード デラックス エディション：8990円
※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。
CERO：Z（18才以上のみ対象）

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。
※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版（ダウンロード版）へアップグレードすることが可能です。

タイトル：バイオハザード RE:4 VRモード
※PS5『バイオハザード RE:4』向けダウンロードコンテンツ
ジャンル：サバイバルホラー
販売：カプコン
プラットフォーム：PS VR2（PlayStation 5）
発売日：未定
価格：無料
※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。
CERO：審査予定

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

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