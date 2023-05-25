カプコンは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信番組「PlayStation Showcase」にて、PlayStation 5『バイオハザード RE:4』向けのPlayStation VR2専用無料DLC『バイオハザードRE:4 VRモード』が登場することを発表。その最新トレーラーが公開された。
本作は『バイオハザード RE:4』のストーリーモード全編をPS VR2で楽しめるDLC。主人公“レオン・S・ケネディ”が挑む過酷な救出劇を、究極の没入感で体感することができる。
世界中のゲームファンから絶賛された極上のサバイバルホラーが、どのようにVR化されるのか？ 配信日やさらなる詳細は続報を待とう。
※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。
・『BIOHAZARD RE:4 VR MODE』 Teaser Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=VzE62IEGp6s
【ゲーム情報】
タイトル：バイオハザード RE:4
ジャンル：サバイバルホラー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2023年3月24日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：7990円
ダウンロード デラックス エディション：8990円
※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。
CERO：Z（18才以上のみ対象）
※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。
※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版（ダウンロード版）へアップグレードすることが可能です。
タイトル：バイオハザード RE:4 VRモード
※PS5『バイオハザード RE:4』向けダウンロードコンテンツ
ジャンル：サバイバルホラー
販売：カプコン
プラットフォーム：PS VR2（PlayStation 5）
発売日：未定
価格：無料
※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。
CERO：審査予定
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