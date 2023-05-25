カプコンは5月25日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信番組「PlayStation Showcase」にて、PlayStation 5『バイオハザード RE:4』向けのPlayStation VR2専用無料DLC『バイオハザードRE:4 VRモード』が登場することを発表。その最新トレーラーが公開された。

本作は『バイオハザード RE:4』のストーリーモード全編をPS VR2で楽しめるDLC。主人公“レオン・S・ケネディ”が挑む過酷な救出劇を、究極の没入感で体感することができる。

世界中のゲームファンから絶賛された極上のサバイバルホラーが、どのようにVR化されるのか？ 配信日やさらなる詳細は続報を待とう。

※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

・『BIOHAZARD RE:4 VR MODE』 Teaser Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VzE62IEGp6s

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード RE:4

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2023年3月24日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：7990円

ダウンロード デラックス エディション：8990円

※パッケージ版はPlayStation 5とPlayStation 4のみで発売。

CERO：Z（18才以上のみ対象）

※各ストアでの実売価格は、希望小売価格と異なる場合があります。詳細は各ストアにてご確認ください。

※PlayStation 4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation 5版（ダウンロード版）へアップグレードすることが可能です。

タイトル：バイオハザード RE:4 VRモード

※PS5『バイオハザード RE:4』向けダウンロードコンテンツ

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：PS VR2（PlayStation 5）

発売日：未定

価格：無料

※このダウンロードコンテンツを遊ぶにはPS5版『バイオハザード RE:4』本編ソフトウェアが必要です。

CERO：審査予定

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