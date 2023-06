コーエーテクモゲームスは6月9日、「信長の野望」シリーズ40周年記念作品としてPC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switchで発売を予定している『信長の野望・新生 with パワーアップキット』について、「勢力目標」「恩賞」「名所」に関する最新情報を公開した。また本日20時より、開発プロデューサー兼ディレクターの劉氏による「開発者実況プレイ Part.2」を生放送する。

本作の発売日は、2023年7月20日予定。製品にはさまざまなタイプが用意されているので、価格は下記を参照してほしい。

「開発者実況プレイ Part.2」

天下統一への道筋を示す「勢力目標」

本作では勢力発展の指針となる「勢力目標」を追加。目標を達成すると「恩賞」として家臣に与える「感状」を獲得できるほか、新政策の解放のような効果の高い報酬もある。

容易に達成できるものから進めるのか、困難がともなう分、より大きな報酬が得られるものを狙うのか、さまざまな目標がプレイヤーを天下統一に導く。

勢力目標(一部抜粋)

種類:威信

報酬:金銭獲得

説明:威信が一定値まで上がるごとに、民から上納金を獲得。スタートから威信の高い勢力は、所持金銭が多い状態でゲームを開始できる。

種類:政策LV

報酬:新政策の解放

説明:政策LVの合計が一定数を超えるごとに新政策が解放される。

・「伝馬制」…大名軍団と配下軍団の統治範囲が増やせる。

・「郡司制」…城代、郡代が集落の掌握などを行なえるようにする。

種類:宿老数

報酬:政策費用減少

説明:宿老が増えると家中の基盤も固まり、勢力全体への影響が向上する。さまざまな家臣を昇進させるか、政策費用減少を狙い、特定の武将に絞って宿老を増やすか、人材マネジメント力が試される。

種類:総石高

報酬:最大労力上昇

説明:人口増加により、労働力が増え勢力の発展も捗る。

種類:総商業

報酬:家宝入荷

説明:裕福な勢力には高級な品も集まる。『新生』では政策「楽市楽座」の発令で、入荷する家宝の等級が決まっていたが、『パワーアップキット』では勢力の商業を発展させることが条件となった。

種類:交易港

報酬:商業上昇

説明:一定数掌握すると、さらに効果が上昇。ほかの上位集落も同様に、一定数掌握すると効果が得られる。

種類:調略功績

報酬:調略成功率上昇

説明:調略功績の二つ名のLV4を持つ武将が一定数を超えると、勢力全体の調略成功率が上昇する。ほかの二つ名もそれぞれの効果が得られる。

種類:関東統一

報酬:関東地方の城の商業上昇

説明:地方を統一することで流通が盛んになり、商業が向上。すべての地方に設定されているため、地方統一が一層重要になる。

家臣の心をつかみ、成長を促す「恩賞」

本作では実際の戦国大名のように、家臣に「恩賞」として「感状」を授与できる。感状を与えた家臣は忠誠が上がり、「戦巧者」や「経世家」といった「二つ名」がついて能力も上昇する。

さらに功績が上がると「二つ名」が「歴戦の将」「国の柱石」などに変化し、より強力な恩恵を受けられる。

家臣はさまざまな場面で功績を上げる。すでに多くの功績を上げている古参家臣を、最後まで第一線で活躍できるよう強化するのか、期待の新星の将来的な成長につなげていくのか、感状の使い方はただの家臣の成長要素に留まらず、プレイヤー自身の戦国大名としてのロールプレイにもつながる。

強力な効果を持つ戦略の要地「名所」

本作では熱田神宮や東大寺、出雲大社など、有名な寺社仏閣が「名所」として登場。名所は全国に点在し、それぞれ異なる特別な効果を持つ。名所のある郡を掌握すると、その効果が勢力全体に付与される。

名所は条件を満たすとLVを上げることができ、多額の費用と引き換えにその効果が強化される。名所の効果はどれもユニークかつ強力で、敵勢力が掌握していると思わぬ苦戦を強いられることもある。

自勢力を強化する内政要素だけでなく、敵勢力と奪いあう要地としても機能する名所は、ストラテジーゲームとしての戦略性を大きくパワーアップさせる。

名所(一部抜粋)

熱田神宮

草薙の剣が祀られている神社で、桶狭間の戦い直前に織田信長が戦勝祈願をして、その加護のもと見事に奇襲を成功させたという逸話が残っている。

熱田神宮を掌握すると、すべての城で武勇特性のLV上昇という恩恵を得られる。

諏訪大社

御柱大祭が有名な神社で、五穀豊穣、武勇の神として古くから広く信仰されている。武田信玄も諏訪明神を厚く崇拝しており、諏訪法性兜を被り戦に望んでいた。

諏訪大社を掌握すると、馬牧場の建設条件緩和、馬牧場の騎馬LV上昇という恩恵を得られる。

出雲大社

日本を代表する有名な神社で、遠い昔の神代の頃に、国土を開拓する「国づくり」を行なった「だいこくさま」が祀られている。

出雲大社を掌握すると、郡の制圧速度が上昇という恩恵を受けられる。

立石寺

松尾芭蕉が「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の句を詠んだことでも有名な山寺。良縁の第一歩である、悪縁切りのご利益があるとされている。

立石寺を掌握すると、捕縛した武将の登用確率が上昇という恩恵を受けられる。

阿蘇神社

阿蘇の火山信仰の中心とされた神社。かつては、火山活動が活発化するなど異変が生じると天下の吉兆とみなされ、飢饉疫病が生じると信じられていた。

阿蘇神社を掌握すると、災害被害の回避確率が上昇という恩恵を受けられる。

「開発者実況プレイ Part.2」本日生放送!

本日2023年6月9日20時より、「信長の野望・新生 with パワーアップキット 開発者実況プレイPart.2」の生放送が実施される。実機プレイを通じ、開発プロデューサー兼ディレクターを務める劉氏が本作の魅力について解説する。

『信長の野望・新生 with パワーアップキット』公式生放送概要

「Part.1」と同様、番組内はユーザーからのコメントにリアルタイムで触れながら進行。Twitterでも引き続きコメントを募集中なので、ハッシュタグ「#開発者実況プレイ」をつけて、本作に関するコメントをツイートしてみてはいかがだろうか。

番組名:信長の野望・新生 with パワーアップキット 開発者実況プレイPart.2

放送日時:2023年6月9日20時~21時(予定)

出演者:

出演:劉迪氏(開発プロデューサー兼ディレクター)

MC:広報スタッフ

放送URL:

・YouTubeライブ:https://www.youtube.com/watch?v=FxmJcls8nj8

・Twitter:https://twitter.com/i/broadcasts/1mnGeRzRwjAJX

前回放送リンク:

開発者実況プレイ Part.1:https://www.youtube.com/watch?v=YXj3de4VU7w

【ゲーム情報】

タイトル:信長の野望・新生 with パワーアップキット

ジャンル:歴史シミュレーションゲーム

販売:コーエーテクモゲームス

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2023年7月20日予定

価格:

信長の野望・新生 with PK通常版:1万1880円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK通常版:6380円(パッケージ版/ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念TREASURE BOX:1万8700円(パッケージ版)

信長の野望・新生 PK 40周年記念TREASURE BOX:1万3200円(パッケージ版)

信長の野望・新生 with PK Digital Deluxe Edition:1万6280円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 PK Digital Deluxe Edition:1万780円(ダウンロード版)

信長の野望・新生 with PK 40周年記念豪華セット:パージョンごとの価格にプラス

・信長愛刀 大般若長光:4万1800円

・秀吉愛刀 童子切安綱:4万1800円

・家康愛刀 日光助真:3万6300円

・三英傑愛刀3本セット:11万円

CERO:A(全年齢対象)

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。