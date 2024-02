スクウェア・エニックスは2月16日、動画コンテンツ「狩野英孝のクリティカノヒット」にて、高圧洗浄シミュレーションゲーム『パワーウォッシュシミュレーター』の「バック・トゥ・ザ・フューチャー特別依頼」の実況動画を、YouTubeにてプレミア配信すると発表した。配信日時は、本日2024年2月16日の21時から。

「狩野英孝のクリティカノヒット」はタレント狩野英孝さんがアルコ&ピース酒井健太さんやゲーム作家の岐部昌幸さんとともに、スクウェア・エニックスのゲームコンテンツを楽しく紹介&プレイするバラエティ×ゲーム番組。

今回は、話題のお掃除ゲーム『パワーウォッシュシミュレーター』の有料ダウンロードコンテンツ「バック・トゥ・ザ・フューチャー特別依頼」をプレイ。あの名作映画の世界に登場する「車型のタイムマシン」などをお掃除しながら、視聴者から募集したお悩みに答えていく。

・配信URL:

https://youtu.be/nAevA4J43xQ

出演者

【ゲーム情報】

タイトル:パワーウォッシュ シミュレーター

ジャンル:高圧洗浄シミュレーション

開発:FuturLab

配信:Square Enix Collective/スクウェア・エニックス

追加プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows10/Steam)

配信日:配信中(2023年1月31日)

価格:2970円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1~6人

CERO:A(全年齢対象)

POWERWASH SIMULATOR © 2021, 2022, 2023 FuturLabLimited. All Rights Reserved. Published by Square EnixLimited. Developed by FuturLabLimited.