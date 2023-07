スクウェア・エニックスは7月21日、動画コンテンツ「狩野英孝のクリティカノヒット」にて、『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』を仙台で実況プレイした動画をYouTubeにてプレミア配信すると発表した。配信日時は、2023年7月21日/7月28日/8月4日の各日21時より。

「狩野英孝のクリティカノヒット」はタレント狩野英孝さんがアルコ&ピース酒井健太さんやゲーム作家の岐部昌幸さんとともに、スクウェア・エニックスのゲームコンテンツを楽しく紹介&プレイするバラエティ×ゲーム番組。

今回のクリカノは久々のロケ収録! 狩野英孝さんの地元である宮城県にて『ドラゴンクエストビルダーズ2』でオリジナルの青葉城の建築に挑戦する。

ほかにも狩野さんオススメの名所やグルメ紹介、令和の時代に伊達政宗公と『ブシドーブレード弐』の対決コーナーもあるとのこと。チェックしてみてはいかがだろうか。

第1回(2023年7月21日21時)

・配信URL:

https://youtu.be/dQs3qKxoJPA

第2回(2023年7月28日21時)

・配信URL:

https://youtu.be/qFrtzAaCNVM

第3回(2023年8月4日21時)

・配信URL:

https://youtu.be/7ZeLmvQXNqM

出演者

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島

ジャンル:ブロックメイクRPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Windows 10/Steam)

発売日:発売中(2018年12月20日)

価格:

PS4/Switch版:5478円(パッケージ/ダウンロード)

Xbox One/PC版:6380円(ダウンロード)

プレイ人数:1人 ※マルチプレイ時最大4人

CERO:A(全年齢対象)

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.