Behaviour Interactiveは5月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト) にて、サバイバー(生存者)としてハリウッドのレジェンド俳優であるニコラス・ケイジさんが登場すると発表。

俳優に留まらず、監督やプロデューサーとして多方面で活躍するニコラス・ケイジさんは、その多才さを武器に40年以上に渡りエンターテイメントの最前線にいる。そんな彼が満を持して『Dead by Daylight』の霧の森へ本人役で足を踏み入れる。

公式YouTube URL:https://youtu.be/8dVv9O4if8E

公式Twitter URL:https://twitter.com/DeadbyBHVR_JP/status/1658850209177190406?s=20

ニコラス・ケイジさんが霧の森でサバイバルなかくれんぼ!

数えきれないほどの受賞歴があり、世界中で100本以上の映画に出演してきたニコラス・ケイジさんの今回の舞台は、邪悪な「エンティティ」が待ち受ける霧の森。

これまでに積み重ねた豊富な経験を活かし、キラー(殺人鬼)の追跡にどのように立ち向かうのか必見だ。詳細は2023年7月6日に発表予定なので、期待して待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.