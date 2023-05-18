Behaviour Interactiveは5月18日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』（デッド・バイ・デイライト） にて、サバイバー（生存者）としてハリウッドのレジェンド俳優であるニコラス・ケイジさんが登場すると発表。
俳優に留まらず、監督やプロデューサーとして多方面で活躍するニコラス・ケイジさんは、その多才さを武器に40年以上に渡りエンターテイメントの最前線にいる。そんな彼が満を持して『Dead by Daylight』の霧の森へ本人役で足を踏み入れる。
公式YouTube URL：https://youtu.be/8dVv9O4if8E
公式Twitter URL：https://twitter.com/DeadbyBHVR_JP/status/1658850209177190406?s=20
ニコラス・ケイジさんが霧の森でサバイバルなかくれんぼ！
数えきれないほどの受賞歴があり、世界中で100本以上の映画に出演してきたニコラス・ケイジさんの今回の舞台は、邪悪な「エンティティ」が待ち受ける霧の森。
これまでに積み重ねた豊富な経験を活かし、キラー（殺人鬼）の追跡にどのように立ち向かうのか必見だ。詳細は2023年7月6日に発表予定なので、期待して待とう。
【ゲーム情報】
タイトル：Dead by Daylight
ジャンル：ホラー・アクション
配信：Behaviour Interactive
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games／Windows）
配信日：配信中
価格：
PlayStation 5／PlayStation 4版：3080円
Nintendo Switch版：4600円
Xbox Series X|S／Xbox One：3056円
PC（Steam／Epic Games／Windows）：1980円
CERO：Z（18才以上対象）
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