Behaviour Interactiveは4月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)で配信中の非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、最新アーカイブ「学術書 15:上昇」を、2023年4月20日0時より配信すると発表した。

本アーカイブでは、新たな報酬を獲得できるリフトが追加されるほか、ゲストスターとして伝説のアシュレイ・J・ウィリアムズが登場する。彼の記憶に触れ、セリフを聞くことが可能だ。

さらに、最新チャプター「苦しみのメカニズム」に登場するキャラクターをモチーフにしたコーディネイトなど、新コレクションも追加される。

・発表トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=eAnlaTlfxMc

魅力的な報酬が多数登場

本アーカイブでは、キャラクターが経験した場面や記憶の断片をイメージで紹介する新機能が導入されるほか、ティア70を超えるとアクセスできるディープリフト(ボーナスティア)も新たに追加され、限定アイテムを報酬として受け取れるようになる。

また、最新チャプター「苦しみのメカニズム」よりスカルマーチャント、タリータ、レナートの特徴に基づいてデザインされた、スキンや魔よけも報酬として登場。

アーカイブチャレンジにはサバイバー(生存者)、キラー(殺人鬼)どちらの役割でも参加が可能となっており、マップ上にランダムに出現するイメージの破片を集めると次のストーリーを開放できる。

シックなデザインの新コレクション

最新チャプター「苦しみのメカニズム」に登場するキャラクター用の「苦しみのメカニズムコレクション」では、スカルマーチャントの「サイバー暗殺者」コーディネイト、タリータ・リーラの「家族の再会」コーディネイト、レナート・リーラの「家族の夕食会」コーディネイトが含まれる。

さらに、「荒れ地コレクション」では、フェリックスの「破綻の記憶」コーディネイト、ハディの「荒野のサバイバル」コーディネイト、ナイトの「おぞましい出陣」コーディネイトが登場し、いずれもシックなテイストのデザインに。

2つのコレクションはいずれも、2023年4月19日0時より購入可能となる。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

タイトル:Dead by Daylight「苦しみのメカニズム」チャプター

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中(2023年3月8日)

価格:

PC(Steam):1220円

PC(Epic Games):1180円

PlayStation 5/PlayStation 4:1210円

Nintendo Switch:1276円

Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows):1222円

© 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.