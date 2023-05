THQ Nordicは5月31日、オープンワールドRPG『ELEX II エレックス2』のMac版を配信すると発表。配信時期は2023年6月予定、価格は未定だ。

※PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One版が発売済み。

Mac版の『ELEX II エレックス2』は、Mac上でIndirect Command Buffer(ICB)アプローチをフルに活用する先駆的なタイトルの1つとなり、Metalシェーディング言語に特化したシェーダーを持つわずかな数のゲームの1つにもなる。

技術的な詳細は公式サイトのテクニカルFAQに記載されているので、あわせてチェックしてほしい。

■Mac版のELEX II:テクニカルFAQ

https://bit.ly/3IOdefo

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:ELEX II エレックス2

ジャンル:アクション/アドベンチャー/RPG

販売:THQ Nordic

開発:Piranha Bytes

プラットフォーム:Mac/PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One ※PlayStation 5/PlayStation 4版のみ、パッケージ版もあり

発売日:

PC(Steam)/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One:発売中(2022年3月1日 ※PC版は3月2日 )

Mac:2023年6月予定

価格:

PS5/PS4:7590円(パッケージ版/ダウンロード版)

PC(Steam):6550円(ダウンロード版)

XSX|S/Xbox One:7600円(ダウンロード版)

Mac:未定

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2022 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Piranha Bytes, published by THQ Nordic GmbH, Austria. THQ, THQ Nordic, ELEX, Piranha Bytes and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.