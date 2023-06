THQ Nordicは6月6日、Steamで配信中の中世RTS(リアルタイムストラテジー)『The Valiant』(ヴァリアント)をPlayStation 5/Xbox Series X|Sで配信すると発表。ダウンロード専売で、配信日は2023年7月11日。価格は5180円となる。

本作は、13世紀のヨーロッパと中東を舞台に、部隊を率いて戦うRTS。壮大なキャンペーンで中世の騎士たちに命令を下してレベルアップさせ、オンラインの協力プレイや対戦で磨いたスキルを活かして戦おう。

・『The Valiant ヴァリアント』コンソール版発売日決定トレーラー

・リリーストレーラー

【ストーリー】 かつて十字軍の遠征に参加した騎士セオドリッヒ・フォン・アケンブルグは、戦争の残酷さに幻滅していたが、かつての戦友ウルリッヒ・フォン・グレーベルとともに古代の遺物<アロンの杖>の破片を偶然発見するという15年前の出来事が契機となり、再び戦いの渦中へ身を投じることとなる。 彼を訪ねてきたマルコムという若き修道士に、告げられたのだ。杖には人の手に余る強大な力が秘められていること、ウルリッヒがほかの破片を集めて杖を復活させるようと必死になっていること、もしそれが実現すれば世界に邪悪と災厄が解き放たれかねないことを。 残る遺物をウルリッヒに渡すまいとするセオドリッヒは、ヨーロッパを越え、ついには中東へと至る旅に出る。 道中、セオドリッヒは、ドイツ騎士団の歴戦の古強者ラインハルト・フォン・ケンプテンや野心あふれる若き傭兵グリムヒルト・エイドットルと彼女が率いるレイヴン・カンパニーなど、彼の大義に賛同する多くの戦士たちと出会う。 彼らが仲間に加わる理由はそれぞれ異なるが、ゆっくりと彼らは絆を深め、行く手に立ちふさがる試練と困難を乗り越えていくこととなる。

ゲームの特長

・頑強な剣士から素早い騎馬兵まで、さまざまな兵士を操る部隊ベースのRTS。

・ヒーローの部隊と彼らをサポートする部隊を選び、エキサイティングな15のシングルプレイヤーミッションに挑もう。それぞれのミッションには、精緻なムービー、ストーリーの記録、難易度などが用意されている。

・ヒーローの部隊は5種類以上。それぞれに3種類のスキルツリーがあり、レベルアップの過程でさまざまなパッシブスキルやアクティブスキルを選べる。

・キャンペーンでは多彩な武器や防具を入手し、装備可能。武具はそれぞれ性能が異なり、特別なスキル オプションを備える。

・スキルと武器/装備の組みあわせ次第で、ヒーローはさまざまなビルドが可能。

・フレンドと協力して、3人で「最強の戦士」をプレイしよう。このモードでは、敵の大群に立ち向かうことで経験値を稼ぎ、騎士たちをレベルアップさせて新しいスキルや装飾アイテムをアンロックできる。

・マルチプレイヤーPvPモードは、1対1と2対2の対戦プレイに対応しているほか、ランクプレイでは外見を進化させたり特別な報酬を手に入れたりできる。

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:The Valiant(ヴァリアント)

ジャンル:ストラテジー/リアルタイムストラテジー

配信:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S

※PC(Steam)版は配信済み。

配信日:2023年7月11日

価格:5180円(ダウンロード版)

IARC:16+(16歳以上対象)

© 2023 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Kite Games KFT, Hungary. The Valiant, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

※「PlayStation」「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。