カプコンは6月12日、40周年の節目を全世界のカプコンファンに楽しんでもらうことを目的に、デジタル観光地をコンセプトとしたウェブサイト「カプコンタウン」を本日オープンしたと発表。

・カプコンタウン

https://captown.capcom.com/

カプコンタウン内に設置された「ミュージアム」では、主要なゲームシリーズの原画や開発資料などが約500点閲覧でき、『ストリートファイターII』『ロックマン』『ファイナルファイト』など懐かしいゲームが無料で遊べる「レトロゲームズ」のコーナーも用意されている。

©CAPCOM 1993 ALL RIGHTS RESERVED.

そのほかにも、カプコンにまつわるさまざまなアンケート投票「カプコン大選挙」など、ユーザーが楽しめるようなコンテンツを随時、追加・更新しながら運営していくとのこと。

無料で閲覧、プレイできるので、ぜひ一度チェックしてみてほしい。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.