カプコンは9月1日、100体を超えるプレイアブルキャラクターと900以上のステージで贈るアクションRPG『ロックマンX DiVE オフライン』[iOS/Android/PC(Steam)]を、本日より配信開始したと発表。価格は3990円の“買い切り型”となる。

本作の配信開始を記念し、コミック版「ロックマンX」の岩本佳浩先生による発売記念イラストが公開。さらに公式X(旧Twitter)では、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施中だ。

また、ASCII Gamesでは本作のプレイレポートも掲載中。こちらもあわせてチェックしてほしい。

『ロックマンX DiVE オフライン』とは

本作は「ロックマンX」シリーズ伝統の本格的な横スクロールアクションに、さまざまなミッションや育成要素など、多くのやりこみ要素を加えてプレイヤーを魅了したオンライン専用タイトル『ロックマンX DiVE』をオフライン化した作品。

「X DiVE」ならではの、やり応えたっぷりのゲーム性はそのままに、オフライン専用タイトルならではの手軽さをプラス。

“買い切り”ソフトウェアなので、100体を超えるプレイアブルキャラクター、900を超えるステージといった膨大なプレイボリュームを、追加のDLCなどを購入することなく思う存分遊び尽くせる。さらに本作にはゲーム中のBGMやサウンドが楽しめる「BGMプレイヤー」機能も追加されている。

「X DiVE」は「ロックマンX」シリーズ作品を中心に、「ロックマン」各シリーズのキャラクターやステージが登場する。「ロックマンX」「ロックマン」「ロックマンDASH」「ロックマンエグゼ」「ロックマンゼロ」「流星のロックマン」「ロックマンZX」、各シリーズの主人公たちはもとより、ライバルやサポートキャラ、魅力的なオリジナルキャラもプレイアブルキャラクターとして使用可能だ。

魅力あふれる世界観と膨大なプレイボリュームの『ロックマンX DiVE オフライン』を、たっぷりと楽しんでみてはいかがだろうか。

※本作はオフライン専用タイトルです。オンライン版に含まれる「対戦モード」「協力プレイ」「ランキング」「ギルド」「カプセル」などは収録されておりません。また、「ロックマン」シリーズ以外のコラボレーションキャラクターやステージも収録されておりません。

・『ロックマンX DiVE オフライン』最新トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=CQzSTcTL2XI

主題歌:「Recognize」

アーティスト:jun × KT-G

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

・ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=djM8E_B1tZs

【STORY】

「ロックマンX」をはじめとしたさまざまなゲームデータが保存されている電脳世界"ディープログ"。原因不明のバグにより、電脳世界"ディープログ"に保存されているゲームデータに異変が起こる。

プレイヤーは、ナビゲーターの「リコ」に導かれ、"ディープログ"の世界にDiVE(ダイヴ)することに。"ディープログ"世界の中では「エックス」や「ゼロ」などの「X」世界のハンターたちに加え、「ロックマン」や「フォルテ」といったロボットたち、さらには「ロックマン.EXE」や「ブルース.EXE」 らのネットナビたちまでがデータ解析によって再現できる。

彼らを操作してイレギュラーデータを倒し、データ世界を修復せよ!

『ロックマンX DiVE オフライン』発売記念1

岩本佳浩先生による描き下ろしイラストを公開!

コミック版「ロックマンX」の岩本佳浩先生による発売記念イラストを公開!

『ロックマンX DiVE オフライン』発売記念2

発売記念連続キャンペーンがスタート!

本日から『ロックマンX DiVE オフライン』発売を記念した連続キャンペーンを開催。第1弾では貴重な『ロックマンX DiVE』蔵出しアイテムを抽選で5名にプレゼント。

さらに第2弾のキャンペーンを2023年9月8日からスタート予定。こちらも期待しつつ、応募してみてはいかがだろうか。

・キャンペーン期間:

2023年9月1日~9月7日13時まで

・応募方法:

1.「ロックマンシリーズ公式」X(旧Twitter)アカウント(@ROCKMAN_UNITY)をフォロー

2.キャンペーン対象ポストをリポスト

・賞品:

『ロックマンX DiVE』オリジナルグッズ

・ロックマンX DiVE オリジナルエコバック(赤) 1名

・ロックマンX DiVE オリジナルエコバック(青) 1名

・ロックマンX DiVE オリジナルデザインポーチ 1名

・ロックマンX DiVE オリジナルデザインロングマウスパッド 1名

・ロックマンX DiVE オリジナルステンレスボトル 1名

・キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230901/rockmanx-dive-campaign1/

【ゲーム情報】

タイトル:ロックマンX DiVE オフライン

ジャンル:アクションRPG

配信:カプコン

プラットフォーム:iOS/Android/PC(Steam)

対応OS:

iOS 13.1~16.5

Android OS 9.0~13.0

PC:下記参照

発売日:発売中(2023年9月1日)

価格:3990円

プレイ人数:1人

CERO:C(15歳以上対象)

<PC最低環境>

OS:Windows 10(64bit)

プロセッサ:

インテル「Core i5-4460」(4コア/4スレッド、3.2GHz)

AMD FX-6300(6コア/6スレッド、3.5GHz)

メモリー:4GB

グラフィック:

NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R7 260X

DirectX:バージョン11以上

ディスク空き容量:5GB

サウンドカード:DirectSound対応(DirectX 10以上)

<PC推奨環境>

OS:Windows 10(64bit)

プロセッサ:

インテル「Core i5-6600」(4コア/4スレッド、3.3GHz)

AMD FX-8300(8コア/8スレッド、3.3GHz)

メモリー:8GB

グラフィック:

NVIDIA GeForce GTX 770

AMD Radeon R9 Nano

DirectX:バージョン11以上

ディスク空き容量:5GB

サウンドカード:DirectSound対応(DirectX 10以上)

※Steam版でゲームをプレイするためにはインターネット接続環境およびValve社提供のSteamシステムが必要です。

※Steam版『ロックマンX DiVE オフライン』はValve社のSteam上での販売となります。

※開発中のため、記載スペックは変更の可能性があります。

©CAPCOM CO., LTD. 2020, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.