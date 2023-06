カプコンは6月8日、日本時間2023年6月13日7時より放送予定のデジタルイベント「カプコンショーケース 2023.6.13」の告知映像を公開した。

発売日が迫る『ゴースト トリック』や『エグゾプライマル』に加え、先日トレーラーが公開されたばかりの『ドラゴンズドグマ2』の情報をお届け。番組ではほかにもさまざまな最新情報が公開される予定とのこと。続報に期待しよう。

※番組の放送時間は約36分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

・「カプコンショーケース」特設サイトURL:

https://www.capcom-games.com/showcase/ja-jp/

■告知映像

紹介タイトル(一部)

