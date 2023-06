カプコンは6月8日、吉田沙保里さんが出演した『ストリートファイター6』の「ウェブCM」や「倒し方映像」の撮影の裏側を捉えた、メイキング映像を公開した。

また、吉田沙保里さんのサイン入りのほぼ等身大「リュウ」のパネルが抽選で1名に当たるプレゼントキャンペーンも開催中だ。キャンペーン期間は、2023年6月21日13時まで。

『ストリートファイター6』霊長類最強・吉田沙保里出演映像|メイキング映像

URL:https://www.youtube.com/watch?v=AabUKnPo3sw

■公開済の各映像はこちら

https://www.streetfighter.com/6/contents/cmgallery/ja-jp/

「『ストリートファイター6』倒し方講習映像 修了の証」

プレゼントキャンペーン開催中!

「霊長類最強・吉田沙保里の『スト6』キャラの倒し方講習映像」全4本の公開を記念し、第1弾の映像内で使用された「リュウ」のほぼ等身大パネルを抽選で1名にプレゼント。吉田沙保里さんのサイン入りとなっているので、奮って応募しよう。キャンペーン期間は、2023年6月21日13時まで。

■賞品

吉田沙保里さん自筆サイン入り! ほぼ等身大リュウのパネル(サイズ:縦およそ146cm×横およそ157cm)

※実際に撮影で使用された物のため傷がございます。あらかじめご了承ください。

※サイズ(縦およそ146cm×横約157cm)をご確認いただき、お受け取りが可能な方のみご応募をお願いいたします。

■参加方法

1.「ストリートファイター」の公式Twitterアカウント(@StreetFighterJA)をフォロー

2.キャンペーン対象ツイートをリツイート

▼詳細はこちら

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230608/sf6_panel/

ゲーム内で使用できる「吉田アバター」の「再現レシピ」公開中!

ウェブCM内に登場した吉田沙保里さんを模したアバターのレシピを公開中。“霊長類最強”の姿をまとって、「ストリートファイター」の世界での冒険や対戦を楽しんでみてはいかがだろうか。

▼詳細はこちら

https://www.streetfighter.com/6/contents/cmgallery/ja-jp/

【ゲーム情報】

タイトル:ストリートファイター6

ジャンル:対戦格闘

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年6月2日)

価格:

パッケージ通常版:8789円

ダウンロード通常版:7990円

デジタルデラックスエディション:1万490円

アルティメットエディション:1万2490円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/2~16人(オンライン)

CERO:C(15才以上対象)