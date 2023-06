カプコンは6月12日、日本時間2023年6月13日7時より放送予定のデジタルイベント「カプコンショーケース 2023.6.13」について、人気配信者と一緒に番組が楽しめる公認ミラー配信を実施すると発表。番組の配信日時は、2023年6月13日7時からとなる。

発売日が迫る『ゴースト トリック』や『エグゾプライマル』に加え、今後発売予定の『ドラゴンズドグマ2』をはじめとしたさまざまな情報をお届け。早起きしてチェックしてみてはいかがだろうか。

・番組特設サイト:

https://www.capcom-games.com/showcase/ja-jp/

・番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=kBgpDF-LhB0

※番組の放送時間は約36分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。

「カプコンショーケース 2023.6.13」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順)

・公認ミラー配信 特設ページ

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230609/showcase-mirror/

■配信チャンネル:天川はの/AmakawaHano

・配信者:天川はのさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amakawa_hano/

■配信チャンネル:あまみちゃんねる

・配信者:あまみちゃんねるさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@amami315/

■配信チャンネル:Anko Channel / 季咲あんこ 【ななしいんく】

・配信者:季咲あんこさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Anko_Kisaki

■配信チャンネル:Izumi Channel / 柚原いづみ 【ななしいんく】

・配信者:柚原いづみさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara

■配信チャンネル:Oga Ch.荒咬オウガ

・配信者:荒咬オウガ(ホロスターズ所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@AragamiOga

■配信チャンネル:おーでしゲームレビューch

・配信者:おーでしさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@odesigame

■配信チャンネル:カニカマ

・配信者:カニカマさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda

■配信チャンネル:ギン

・配信者:ギンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@ginjogames

■配信チャンネル:Zackray/ザクレイ

・配信者:ザクレイ/Zackray(DetonatioN FocusMe所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/channel/UCfoTAd662mucYxhZo7YHR9A

■配信チャンネル:獅子神レオナ/レオナちゃんねる

・配信者:獅子神レオナ(Re:AcT所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

■配信チャンネル:しゅーや

・配信者:しゅーやさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@shuuya007

■配信チャンネル:タカティン

・配信者:タカティンさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@takatexin

■配信チャンネル:たきえい

・配信者:たきえいさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Takiei

■配信チャンネル:茶々茶(chachacha)

・配信者:茶々茶さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@chachachayoutube

■配信チャンネル:Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる

・配信者:兎鞠まりさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

■配信チャンネル:ドミニク

・配信者:ドミニクさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@Dominique0298

■配信チャンネル:Nietonoチャンネル

・配信者:にえとの / Nietonoさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@nietono1123

■配信チャンネル:まーこ/Mahco.

・配信者:まーこ/Mahco.さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@mahco2131

■配信チャンネル:Magrona channel / まぐろなちゃんねる

・配信者:マグロナさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@MAGRONA

■配信チャンネル:みすみのはらわた

・配信者:みすみゆうかさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-qf6rg6su2h

■配信チャンネル:皆で一緒にモンハンライフ

・配信者:皆で一緒にモンハンライフさん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s

■配信チャンネル:Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -

・配信者:鷹嶺ルイ(ホロライブ所属)さん

・YouTubeチャンネルURL

https://www.youtube.com/@TakaneLui

