『ゴースト トリック』『エグゾプライマル』『ドラゴンズドグマ 2』などの情報をお届け
いよいよ明日朝7時から！「カプコンショーケース 2023.6.13」ミラー配信チャンネルを公開
カプコンは6月12日、日本時間2023年6月13日7時より放送予定のデジタルイベント「カプコンショーケース 2023.6.13」について、人気配信者と一緒に番組が楽しめる公認ミラー配信を実施すると発表。番組の配信日時は、2023年6月13日7時からとなる。
発売日が迫る『ゴースト トリック』や『エグゾプライマル』に加え、今後発売予定の『ドラゴンズドグマ2』をはじめとしたさまざまな情報をお届け。早起きしてチェックしてみてはいかがだろうか。
・番組特設サイト：
https://www.capcom-games.com/showcase/ja-jp/
・番組URL
https://www.youtube.com/watch?v=kBgpDF-LhB0
※番組の放送時間は約36分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
※この番組は、年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。
「カプコンショーケース 2023.6.13」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）
・公認ミラー配信 特設ページ
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230609/showcase-mirror/
■配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano
・配信者：天川はのさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amakawa_hano/
■配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみちゃんねるさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amami315/
■配信チャンネル：Anko Channel / 季咲あんこ 【ななしいんく】
・配信者：季咲あんこさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Anko_Kisaki
■配信チャンネル：Izumi Channel / 柚原いづみ 【ななしいんく】
・配信者：柚原いづみさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara
■配信チャンネル：Oga Ch.荒咬オウガ
・配信者：荒咬オウガ(ホロスターズ所属)さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@AragamiOga
■配信チャンネル：おーでしゲームレビューch
・配信者：おーでしさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@odesigame
■配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketooda
■配信チャンネル：ギン
・配信者：ギンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ginjogames
■配信チャンネル：Zackray/ザクレイ
・配信者：ザクレイ/Zackray（DetonatioN FocusMe所属）さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/channel/UCfoTAd662mucYxhZo7YHR9A
■配信チャンネル：獅子神レオナ/レオナちゃんねる
・配信者：獅子神レオナ（Re:AcT所属）さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami
■配信チャンネル：しゅーや
・配信者：しゅーやさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@shuuya007
■配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin
■配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei
■配信チャンネル：茶々茶(chachacha)
・配信者：茶々茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube
■配信チャンネル：Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる
・配信者：兎鞠まりさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI
■配信チャンネル：ドミニク
・配信者：ドミニクさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Dominique0298
■配信チャンネル：Nietonoチャンネル
・配信者：にえとの / Nietonoさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@nietono1123
■配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131
■配信チャンネル：Magrona channel / まぐろなちゃんねる
・配信者：マグロナさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@MAGRONA
■配信チャンネル：みすみのはらわた
・配信者：みすみゆうかさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-qf6rg6su2h
■配信チャンネル：皆で一緒にモンハンライフ
・配信者：皆で一緒にモンハンライフさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@user-uf2jz2xu8s
■配信チャンネル：Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -
・配信者：鷹嶺ルイ（ホロライブ所属）さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@TakaneLui
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう