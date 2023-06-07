「モンスターハンター」や「バイオ」、「ロックマン」など人気シリーズがラインアップ

カプコンは6月7日、PlayStation Store／Microsoft Store／ニンテンドーeショップ／Steam Storeの各デジタルストアで、カプコン創業40周年を記念した「CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SALE」を開催した。開催期間はストアごとでことなるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、雄大な自然の中で狩りの興奮を楽しめる「モンスターハンター」シリーズや、サバイバルホラーの金字塔「バイオハザード」シリーズ、世代を超えて親しまれている「ロックマン」シリーズ、スタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズ、弁護士となって窮地の依頼人を逆転無罪へと導く「逆転裁判」シリーズなど、カプコンが誇る人気タイトルが目白押し。

カプコン名作の数々をお手頃価格で手に入れるチャンスなので、お見逃しなく。

セール名称：CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vh2t7/ja-jp/

※CEROレーティング「Z」の「グロテスクバージョン」および「Z バージョン」は18才以上のみ対象の製品です。18才未満の方には販売しておりません。

※製品によって対象ハード御よびセール期間が異なりますので、ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

PlayStation Store ※価格はPS Plus加入者価格

セール期間：2023年6月21日23時59分まで

https://store.playstation.com/ja-jp/category/91235214-f493-4347-a3f6-f607a9e56df4/

PS4／PS5『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1994円

PS4／PS5『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3900円

セール価格【76％オフ!!】：956円

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【72％オフ!!】：940円

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【68％オフ!!】：1596円

PS4『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【76％オフ!!】：975円

ニンテンドーeショップ

セール期間：2023年6月21日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_3.html

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

Nintendo Switch『バイオハザード6』（ゲーム本編）

通常価格：3300円

セール価格【70％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【67％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【62％オフ!!】：1490円

Nintendo Switch『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Microsoft Store

セール期間：2023年6月20日18時59分まで

Xbox Series X|S／Xbox One／Windows『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Xbox Series X|S／Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3387円

セール価格【70％オフ!!】：1016円

Steam Store

セール期間：2023年6月21日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/40thanniversary

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【34％オフ!!】：3953円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（MH:Wゲーム本編＋拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編＋トラウマパック＋ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：5990円

セール価格【34％オフ!!】：3953円

Steam『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：5082円

セール価格【67％オフ!!】：1677円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『成歩堂レジェンズコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：6990円

セール価格【58％オフ!!】：2935円

Steam Storeでは名作10本をまとめたお得な「CAPCOM 40TH ANNIVERSARY SET」を販売中！

販売期間：2023年6月21日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『CAPCOM 40TH ANNIVERSARY PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/32572/CAPCOM_40TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：7046円

★収録タイトル★

『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『バイオハザード HDリマスター』

『モンスターハンター：ワールド』

『ロックマン クラシックス コレクション』

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『大神 絶景版』

『鬼武者』

『カプコン ベルトアクション コレクション』

『ストライダー飛竜』

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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。