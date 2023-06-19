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ゲーム  >  ニュース  >  CAPCOM公式Twitterで「カプコン40周年の思い出」プレゼントキャンペーン第1弾を開催中！

第1弾は最もやりこんだカプコンゲームを募集中！

CAPCOM公式Twitterで「カプコン40周年の思い出」プレゼントキャンペーン第1弾を開催中！

2023年06月19日 18時15分更新

文● ASCII

　カプコンは6月19日、40周年記念サイト「カプコンタウン」のオープンなど、ますます盛り上がりを見せるカプコン40周年を記念して、公式Twitterで「カプコン40周年の思い出」プレゼントキャンペーンを全3回に分けて開催すると発表。第1弾の応募期間は、2023年6月30日13時まで。

　第1弾のテーマは、最もやりこんだカプコンゲーム「#やりこみまくったカプコンゲー」を大募集。CAPCOM公式Twitter（@capcom_official）をフォローのうえ、ハッシュタグ「#やりこみまくったカプコンゲー」を付けてキミの最もやりこんだカプコンゲームをツイートすることで、キャンペーン応募完了だ。

　応募した人の中から抽選で10名に、カプコン40周年記念アクリルオブジェがプレゼントされる。

　また、ハッシュタグを付けてつぶやいた投稿は、CAPCOM公式Twitter（@capcom_official）にてRTされるかもしれないので期待しよう。第2弾、第3弾の続報もお楽しみに。

【応募期間】

第一弾：2023年6月19日～6月30日13時まで

【応募方法】

1.「CAPCOM公式」Twitter（@capcom_official）をフォロー

2.「#やりこみまくったカプコンゲー」のハッシュタグをつけて投稿、またはキャンペーンツイートをRT

　キャンペーンツイートをRT・ハッシュタグ投稿のどちらも参加で2口（くち）応募可能だ。

【賞品】

カプコン40周年記念アクリルオブジェ：抽選で10名

カプコン40周年記念アクリルオブジェ

詳細はこちらから↓

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230619/40th_cp/

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