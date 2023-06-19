カプコンは6月19日、40周年記念サイト「カプコンタウン」のオープンなど、ますます盛り上がりを見せるカプコン40周年を記念して、公式Twitterで「カプコン40周年の思い出」プレゼントキャンペーンを全3回に分けて開催すると発表。第1弾の応募期間は、2023年6月30日13時まで。
第1弾のテーマは、最もやりこんだカプコンゲーム「#やりこみまくったカプコンゲー」を大募集。CAPCOM公式Twitter（@capcom_official）をフォローのうえ、ハッシュタグ「#やりこみまくったカプコンゲー」を付けてキミの最もやりこんだカプコンゲームをツイートすることで、キャンペーン応募完了だ。
応募した人の中から抽選で10名に、カプコン40周年記念アクリルオブジェがプレゼントされる。
また、ハッシュタグを付けてつぶやいた投稿は、CAPCOM公式Twitter（@capcom_official）にてRTされるかもしれないので期待しよう。第2弾、第3弾の続報もお楽しみに。
【応募期間】
第一弾：2023年6月19日～6月30日13時まで
【応募方法】
1.「CAPCOM公式」Twitter（@capcom_official）をフォロー
2.「#やりこみまくったカプコンゲー」のハッシュタグをつけて投稿、またはキャンペーンツイートをRT
キャンペーンツイートをRT・ハッシュタグ投稿のどちらも参加で2口（くち）応募可能だ。
【賞品】
カプコン40周年記念アクリルオブジェ：抽選で10名
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