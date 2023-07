カプコンは7月3日、動画クリエイターと一緒にカプコンタイトルの魅力を発信し、カプコンタイトルを盛り上げていくことを目的としたプロジェクト「Capcom Creators JP(CCJP)」を発表。

「Capcom Creators JP(CCJP)メンバー」(以下、「CCJPメンバー」という)に選ばれた動画クリエイターは、新作タイトルの先行体験やミラー配信などの参加案内を受けることができ、その体験を通じて、カプコンタイトルの魅力や楽しさを独自の視点で発信できる。

応募は本日より開始し、2023年7月14日まで受付中。審査に通った人には、2023年7月14日発売の『エグゾプライマル』実況配信用の製品版コードを提供するという。

カプコン「公認」の動画配信者になりたい人は、このチャンスを活かして応募してみてはいかがだろうか。

・応募はこちら

https://www.capcom-games.com/creators/

「Capcom Creators JP(CCJP)」の参加特典

特典1

「CCJPメンバー」であることを示すアイコン素材を提供。

特典2

「Capcom Creators JP(CCJP)」公式HPにて配信チャンネル名、チャンネルなどを掲載し、「CCJPメンバー」として紹介。

特典3

CAPCOM公式番組のミラー配信のご案内やイベントへの招待。

特典4

配信するためのゲーム(コード)、またはネットワークテスト(ベータテスト)のアクセスコード提供の案内。

※全タイトル対象ではございません。

特典5

ゲーム内アイテムなどDLCの付与。

※全タイトル対象ではございません。

※参加特典は状況により予告なく変更になることがございます。

※案件によっては実施しないことや、参加人数に制限がある場合がございます。メンバー全員にご案内できないこともございますのでご了承ください。

『エグゾプライマル』の製品版コードをメンバー配布!

2023年7月14日発売の『エグゾプライマル』の実況配信用の製品版コードを「CCJPメンバー」に提供。発売後に動画配信チャンネルにて紹介しよう。

※お渡しは「CCJPメンバー」登録後を予定しております。

応募方法

応募方法については、下記を参照してほしい。

1.応募規約を確認し、審査基準を満たしているかをチェック

【審査基準】

●日本在住、および日本語(日本向け)で配信している人

●年齢が成人(18歳以上)の人

●CAPCOM IDを有する人・またはこれから取得する予定のある人

●2023年4月1日以降にYouTubeなどで動画投稿している人

●動画の投稿にあたり同社の定める「カプコン動画ガイドライン(https://www.capcom-games.com/ja-jp/video-policy/)」を順守しており、また不適切な発言、および言動が確認されていない人

●複数タイトルの案件を受けられる人

2.エントリーフォームより必要事項を記載のうえ応募

※いただいた情報を「Capcom Creators JP(CCJP)」運営事務局が審査いたします。

※審査基準を満たしていても、応募者多数の場合は抽選とさせていただきますので、認定されないこともございます。

3.審査が終了次第、登録されたメールアドレスに結果通知を送付

※仮当選メールを受信した方は、期間内に登録フォームにご入力ください。

※当選のご連絡は、応募時にいただいたメールアドレスへご連絡いたします。ドメイン指定受信設定などをされている方は、「capcom-influencer@capcom.com」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。

応募や詳しい内容はこちら

https://www.capcom-games.com/creators/

