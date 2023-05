Beep Japan(Beep)は5月16日、架空のソ連を舞台にしたアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』について、Steamストアで無料のデモ版を配信開始したと発表。デモ版でプレイヤーは、『Atomic Heart』に登場するいくつかのロケーションとともに、同作のユニークなゲームシステムを体験できる。

また体験版の配信を記念して、Steamでは『Atomic Heart』の1週間限定セールを開催。スタンダードエディションは25%オフ、ゴールドエディションとプレミアムエディションは30%オフにて購入可能だ。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/668580/Atomic_Heart/

『Atomic Heart』は1955年の架空のソ連を舞台にした一人称視点のアクションRPGで、PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4で発売中。また現在拡張コンテンツ(DLC)開発中で、第一弾は2023年夏に配信予定となっている。

・PS Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4133-PPSA10696_00-ATOMICHEARTGAME0

・Microsoft Store

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/atomic-heart/9p731z4bbct3

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:発売中(2023年4月13日)

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.