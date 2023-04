Beep Japan(Beep)は4月13日、架空のソ連を舞台にしたアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』のPlayStation 5/PlayStation 4版を発売した。価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版ともに9680円となる。

※:Xbox版とPC(Steam)版は発売済み。

・PS Store販売ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4133-PPSA10696_00-ATOMICHEARTGAME0

さらに本日より、豪華声優陣による日本語吹き替え音声が、すべてのプラットフォームで実装されている。息をのむような世界観、迫りくる激しい戦闘、そして陰謀渦巻くストーリーを、豪華声優陣による日本語ボイスで楽しんでみてはいかがだろうか。

キャスト一覧

●主人公 P-3/岩﨑洋介さん

●ヴィクトル・ペトロフ役/梶裕貴さん

●ラリサ・フィラトヴァ役/小清水亜美さん

●チャー・ルズ役/市橋尚史さん

●ディミトリ・サチノフ役/大塚明夫さん

●ミカエル・シュトックハウゼン役/杉田智和さん

・Atomic Heart アトミックハート | PS版 ティザートレイラー(CERO Z)

https://www.youtube.com/watch?v=YLfsZJQpn3o

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:発売中(2023年4月13日)

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.