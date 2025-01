開発会社Mundfish、パブリッシャーの4DivinityとBeep Japanは1月29日、Mundfish開発のアクションRPG『Atomic Heart』(アトミックハート)のDLC第三弾「Enchantment Under the Sea」を、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で配信開始した。価格はプラットフォームごとで異なるので、各ストアを確認してほしい。

「Atomic Pass」の第3弾となる本作では、リンボを後にしたプレイヤーは新たな海底ネプチューン研究センター、武器、グローブアビリティ、そして新たな敵との出会いと解体が待っている3826施設へと戻ることになる。

DLC第三弾「Enchantment Under the Sea」について

3826施設の深海で答えを探せ!

「Enchantment Under the Sea」では、2023年のハイライトの1つであった壮大な戦闘ゲームプレイに立ち戻り、プレイヤーは双子の意識を味方につけ、新たな武器を手にメインストーリーを進めていく。

新キャラクターや再び登場するキャラクターと出会い、海底のネプチューン研究センターに潜って謎を探り、人類を悲惨な未来から救う方法を見つけよう。

なお、プレイヤーはロボットの完全な支配下に置かれた空中都市チェロメを始めとする、見違えるほど変化した3826施設のおなじみの場所を再訪することになる。

新しい武器&グローブアビリティで新たな脅威とボスを倒せ

新たな挑戦には新たなトリックが必要。プレイヤーは、拡張されたストーリーに加えて、2つの新しい武器を手に入れることになる。

電流でダメージを増幅する「サンダークラップ」と、弾丸の拡散をカスタマイズでき、群衆を薙ぎ払うダブルバレルショットガン「KM-4クズミッチ」……そして、これらを補完するのが、双子の提供による2つの新しいグローブ能力「ブレイズ」。赤く燃える火の玉を落とし、効果範囲のダメージを与えるポリマースキルだ。

「ウィップ」は、グラップル・フック・ツールで、P-3自身を敵の方に引き寄せてダメージを与えつつ、手の届かない場所にアクセスしたり、危険から素早く身をかわすことが可能になる。

これらは、サンゴのミュータントの大群から、恐ろしいロボットであるMOR-4Yまで、DLCに登場する海に棲む新たな敵に遭遇したときに重宝することになるだろう。

そのほかスクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:発売中(2023年4月13日)

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.