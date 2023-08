Beep Japanは8月3日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneで発売中のMundfish開発のアクションRPG『Atomic Heart』(アトミックハート)のDLC第一弾「Annihilation Instinct」を配信した。

DLCの価格はPC(Steam)版が1500円、PlayStation版が1320円、Xbox版が1200円となる。さらにDLC配信を記念して、Steamでは本編が最大40%オフになる限定セールを開催中だ。

Atomic Heart DLC第一弾「Annihilation Instinct」| ローンチトレーラー

URL:https://www.youtube.com/watch?v=0LwZhYIQp5c

<ストアページ>

・PlayStation版ストアページ

・PlayStationパッケージ版ページ

・Steam版ストアページ

・Xbox版ストアページ

本編のその後を描くDLC

DLC「Annihilation Instinct」では、本編で描かれた物語の続きを楽しむことが可能。プレイヤーは3826番施設へ引き戻されるP-3となり、複雑なメンデレーエフ・コンプレックスへ乗り込む。

コンプレックスとその多様な周辺エリアには、姿形を変える危険な敵が新しく登場。新しい巧妙な武器2つとグローブの驚くべき能力「テクノ・ステイシス」を使って、施設内を戦い抜いていこう。

そしてそこで明かされる、NORAの真実とは――?

<ポイント>

●歪んだディストピア世界が描かれる『Atomic Heart』。新エリアであるメンデレーエフ・コンプレックスとその周囲にある沼地を探索しよう。

●姿形を変える新型のマシンや、強力なボスと戦おう。

●2つの射撃モードを持つ遠隔武器Secateur(セカター)と、切り貫く近接武器Klusha(クルシャ)。2つの新しい武器をアンロックしよう。

●ポリマーグローブを強化してくれる新たなアビリティ、テクノ・ステイシスで、時間そのものを操ろう。

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:発売中(2023年4月13日)

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.