Beep Japanは6月27日、Mundfish開発のアクションRPG『Atomic Heart』(アトミックハート)について、DLC第一弾の配信日を発表した。DLCの配信日は、2023年8月2日だ。

また、本日配信したアップデートで「ニューゲーム+」モードを実装。これまでで最も難易度の高い、より手強くなったゲームプレイが楽しめる。

Atomic Heart DLC第一弾「Annihilation Instinct」配信日発表トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=E6aXDuiM-Eg

DLC「Annihilation Instinct」は8月2日配信開始

『Atomic Heart』のDLC第一弾となる「Annihilation Instinct」では、本編のクライマックスの後にディストピア世界で何が起こったのかが描かれる。主人公P-3は3826番施設に引き戻され、新たなエリアであるメンデレーエフ・コンプレックスとその周辺の湿地帯を探索することに。

凶暴で変幻自在の新たな敵から生き延び、2種類の新武器、そしてグローブの新能力「テクノ・ステイシス」を駆使して敵を倒していこう。さらに、謎めいた新人物との出会いや、キャラクターとの意外な形での再会、そして人気キャラクターであるノラに隠された真実が、プレイヤーを待ち受ける。

「ニューゲーム+」モードで腕試し!

多くのプレイヤーからリクエストのあった「ニューゲーム+」が、最新アップデートにより本日より利用可能となった。これまでで最も難易度の高いこのモードで、『Atomic Heart』史上最強の敵を相手に、これまでにアンロックされたすべてのスキルと武器、そして知識と経験を総動員して戦おう。

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:

PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One:発売中(2023年2月21日)

PlayStation 5/PlayStation 4:発売中(2023年4月13日)

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

© 2023 Atomic Heart, the game developed by Mundfish and published by 4Divinity and Beep Japan Inc. in Japan under license of Slimao Limited dba Mundfish. Atomic Heart and Mundfish are registered trademarks of Slimao Limited dba Mundfish. © 2022-2023 4Divinity Pte. Ltd. All Rights Reserved. 4Divinity is a company of GCL. Unreal® Engine © 2004-2023, Epic Games, Inc. Mercuna © 2017-2023 Mercuna Developments Ltd. All other trademarks and logos belong to their respective owners. All rights reserved.