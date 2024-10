Offworldは10月10日、Sony Pictures Consumer ProductsとKnights Peakとの共同で、PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S向けソフト『Starship Troopers: Extermination』(スターシップ・トゥルーパーズ・エクスタミネーション)を配信したと発表。価格はプラットフォームごとに異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

本作は、「スターシップ・トゥルーパーズ」の世界を舞台に戦う、16人オンライン協力型FPS。分隊ベースの熱狂的なシューティングプレイで多様で大群なクモ型エネミーの撃破や基地建設、そして資源採掘を組みあわせたゲームだ。機動歩兵隊のエリート特殊部隊である「ディープスペースヴァンガード」に入隊し、銀河戦争に挑もう。

『Starship Troopers: Extermination』ローンチトレーラー

ゲームの特徴

●新たなるソロプレイ・チュートリアルモード

1997年に公開された映画「スターシップ・トゥルーパーズ」のジョニー・リコ将軍(キャスパー・ヴァン・ディーンさん)を主人公にしたストーリーの第1章では、プレイヤーに「スターシップ・トゥルーパーズ」のさまざまなゲームプレイを体験させる。ストーリー第2章は発売後のアップデートで公開予定だ。

●新惑星「ボレアス」

バグ・メテオの直撃を受けるまでは有毒で凍りついた荒れ地だった場所「ボレアス」。spの地表を探検し、極寒のアラクニドを駆逐するために派遣された最初の上陸部隊に参加しよう。

●新エネミー「タンカー・バグ」

映画の象徴的なバグが登場。この巨大なバグは、アラクニド軍の装甲攻撃ユニットとして機能し、機動歩兵の小隊全体を素早く壊滅させてしまう。タンカー・バグが出現した場合、討滅にはチーム全員の注意が必要だ。このタンカー・バグには中隊作戦ミッション中に遭遇することがある。

●新銀河戦線

銀河戦線では、中隊のメンバーに新たなミッションを提供し、個々のプレイヤーと「Starship Troopers」のより広範なコミュニティを結びつける。

コミュニティ全体が獲得したビクトリー・ポイントはさまざまな結果に貢献し、「戦利品」の報酬に影響を与え、『Starship Troopers: Extermination』の進行中のストーリーに影響を与える。

●新しい中隊システム

プレイヤーは自分だけの中隊を作れる。各中隊の中で、プレイヤーは銀河戦線での目標達成のため、特別作戦を通じて協力しあう。中隊に参加することも可能で、中隊の全員で共通の目標や特別な報酬を目指して戦うことが可能だ。今後のゲームのストーリーに影響を与えることにもなる。

中隊のメンバーとして、プレイヤーは以下のアクションをすることができる。

・中隊のリーダーが作成する中隊オペレーションに参加

・勝利ポイントを獲得し、銀河戦線全体のキャンペーンに貢献

・中隊についての情報を発見し、リーダーが新たな作戦を立案

・自分のプレイスタイルにあった仲間を発見

●最大16人の協力プレイ

最大16人のプレイヤーでチームを組み、基地を守り、目標を達成し、資源を集め、視界に入るすべてのバグを殲滅しよう。

●6つのプレイ可能クラス

6種類のクラスからプレイヤーのプレイスタイルにあうものを選ぼう。レンジャーで突撃し、スナイパーで遠距離からバグズを倒し、デモリッシャーで強烈な一撃を叩き込み、ガーディアンで味方を援護し、エンジニアで足場を固め、メディックで命を守ろう。

それぞれのクラスで新しい武器、装備、パーク、カスタマイズオプションをアンロックが可能だ。

●防御の構築

プラネットサイドの精製所から獲得した資源を使って、壁、防衛タワー、機関銃タレットなどを建設しよう。

●永続的にバグの死体が散乱

カーネイジシステムにより、死んだバグの死体が戦場に散乱し、環境全体に新たな道や障害物を作り出す。

【ゲーム情報】

タイトル:Starship Troopers: Extermination

(スターシップ・トゥルーパーズ・エクスタミネーション)

※PS5版は『Starship Troopers: Extermination‐Warrior Bundle』、XSX|Sは『Starship Troopers: Extermination‐Warrior Tiger Bundle』

ジャンル:16人オンライン協力型FPS

配信:Offworld/Sony Pictures Consumer Products/Knights Peak

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)/PlayStation 5/Xbox Series X|S

配信日:2024年10月11日

価格:

Steam:6500円(ダウンロード版)

Epic Games Store:4880円(ダウンロード版/早期アクセス価格)

PlayStation Store:5830円(ダウンロード版)

※2024年10月25日9時までPlayStation Plus加入で10%オフの5247円

Xbox Series X|S:5850円

IARC:16+(16才以上対象)

Starship Troopers™ & ©2024 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. Published by Knights Peak Interactive - A division of MY.GAMES B.V. and Offworld Industries Ltd. Game software excluding TriStar Pictures, Inc. elements: This trailer is protected by Canadian, U.S. and International copyright laws.

©2024 Offworld Industries Ltd. All Rights Reserved. Offworld Industries® and the Offworld logo are both registered Canadian trademarks.