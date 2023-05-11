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柴犬ゲーこと『HUMANITY』も配信初日から対象に

【PS Plus情報】5月16日より『サクナヒメ』や『ラチェ＆クラ』などが追加！

2023年05月11日 14時15分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月11日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年5月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計21本のタイトルが提供される。期間は2023年5月16日から。

　なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年5月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）

『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』

発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
フォーマット：PlayStation 5（PS5）
ジャンル：アクション
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年5月16日

©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.

 

『天穂（てんすい）のサクナヒメ』

発売元：マーベラス
フォーマット：PlayStation 4（PS4）
ジャンル：和風アクションRPG
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年5月16日

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.

 

『HUMANITY』

発売元：エンハンス
フォーマット：PS5／PS4
ジャンル：アクション、パズル
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年5月16日 ※発売日初日プレイ

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.

 

『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 SPECIAL』

発売元：マーベラス
フォーマット：PS4
ジャンル：ほのぼの生活ゲーム
・「ゲームカタログ」
提供開始日：2023年5月16日

©2022 Marvelous Inc.

そのほかの5月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）

・『牧場物語 再会のミネラルタウン』（PS4）
・『ルーンファクトリー４スペシャル』（PS4）
・『ウォッチドッグス レギオン』（PS5／PS4）
・『サイコブレイク 2』（PS4）
・『Bus Simulator 21: Next Stop』（PS5／PS4）
・『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』（PS4）
・『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』（PS4）
・『トゥームレイダー ディフィニティブエディション』（PS4）
・『Dishonored 2』（PS4）
・『Dishonored: Death of the Outsider』（PS4）
・『Thymesia』（PS5）
・『Wolfenstein: Youngblood』（PS4）
・『コナン アウトキャスト』（PS4）
・『Rain World』（PS4）
・『Soundfall』（PS5／PS4）

「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）

・『ブレイドダンサー ～千年の約束～』（PSP）

©2006 Sony Interactive Entertainment Inc. ブレイドダンサー and 千年の約束 are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

・『パースートフォース ～大追跡～』（PSP）

©2005 Sony Interactive Entertainment Europe. パースートフォース 大追跡 is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

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　プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。

▼プレイステーション公式Twitterアカウント

https://twitter.com/playstation_jp

▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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