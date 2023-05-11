ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月11日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年5月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計21本のタイトルが提供される。期間は2023年5月16日から。
なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。
2023年5月の「ゲームカタログ」（PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象）
『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』
・発売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）
・ジャンル：アクション
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年5月16日
©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.
『天穂（てんすい）のサクナヒメ』
・発売元：マーベラス
・フォーマット：PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：和風アクションRPG
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年5月16日
©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.
『HUMANITY』
・発売元：エンハンス
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション、パズル
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年5月16日 ※発売日初日プレイ
HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.
『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 SPECIAL』
・発売元：マーベラス
・フォーマット：PS4
・ジャンル：ほのぼの生活ゲーム
・「ゲームカタログ」
・提供開始日：2023年5月16日
©2022 Marvelous Inc.
そのほかの5月新規追加タイトル
「ゲームカタログ」（エクストラおよびプレミアムプランが対象）
・『牧場物語 再会のミネラルタウン』（PS4）
・『ルーンファクトリー４スペシャル』（PS4）
・『ウォッチドッグス レギオン』（PS5／PS4）
・『サイコブレイク 2』（PS4）
・『Bus Simulator 21: Next Stop』（PS5／PS4）
・『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』（PS4）
・『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』（PS4）
・『トゥームレイダー ディフィニティブエディション』（PS4）
・『Dishonored 2』（PS4）
・『Dishonored: Death of the Outsider』（PS4）
・『Thymesia』（PS5）
・『Wolfenstein: Youngblood』（PS4）
・『コナン アウトキャスト』（PS4）
・『Rain World』（PS4）
・『Soundfall』（PS5／PS4）
「クラシックスカタログ」（プレミアムプランが対象）
・『ブレイドダンサー ～千年の約束～』（PSP）
©2006 Sony Interactive Entertainment Inc. ブレイドダンサー and 千年の約束 are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
・『パースートフォース ～大追跡～』（PSP）
©2005 Sony Interactive Entertainment Europe. パースートフォース 大追跡 is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
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