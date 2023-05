ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月11日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年5月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計21本のタイトルが提供される。期間は2023年5月16日から。

なお、各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2023年5月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年5月16日

©2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.

『天穂(てんすい)のサクナヒメ』

・発売元:マーベラス

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:和風アクションRPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年5月16日

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.

『HUMANITY』

・発売元:エンハンス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、パズル

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年5月16日 ※発売日初日プレイ

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.

『牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 SPECIAL』

・発売元:マーベラス

・フォーマット:PS4

・ジャンル:ほのぼの生活ゲーム

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年5月16日

©2022 Marvelous Inc.

そのほかの5月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

・『牧場物語 再会のミネラルタウン』(PS4)

・『ルーンファクトリー4スペシャル』(PS4)

・『ウォッチドッグス レギオン』(PS5/PS4)

・『サイコブレイク 2』(PS4)

・『Bus Simulator 21: Next Stop』(PS5/PS4)

・『シャドウ オブ ザ トゥームレイダー』(PS4)

・『ライズ オブ ザ トゥームレイダー』(PS4)

・『トゥームレイダー ディフィニティブエディション』(PS4)

・『Dishonored 2』(PS4)

・『Dishonored: Death of the Outsider』(PS4)

・『Thymesia』(PS5)

・『Wolfenstein: Youngblood』(PS4)

・『コナン アウトキャスト』(PS4)

・『Rain World』(PS4)

・『Soundfall』(PS5/PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

・『ブレイドダンサー ~千年の約束~』(PSP)

©2006 Sony Interactive Entertainment Inc. ブレイドダンサー and 千年の約束 are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

・『パースートフォース ~大追跡~』(PSP)

©2005 Sony Interactive Entertainment Europe. パースートフォース 大追跡 is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

プレイステーション公式Twitterで最新情報を手に入れよう

プレイステーション公式Twitterアカウントでは、PS Plusの更新情報を随時公開。いち早く情報を得るためにも、フォローしてみてはいかがだろうか。

▼プレイステーション公式Twitterアカウント

https://twitter.com/playstation_jp

▼PS Plus利用権の追加およびPlayStation StoreのPS Plusページはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps-plus/