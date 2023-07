ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月13日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2023年7月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計12本のタイトルが提供される。期間は2023年7月18日から。

2023年7月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『It Takes Two』

・発売元:ELECTRONIC ARTS

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年7月18日

© 2021 Electronic Arts Inc.

『UNDERTALE』

・発売元:ハチノヨン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:RPG

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年7月18日

UNDERTALE ©Toby Fox 2015-2017. All rights reserved.

『MELTY BLOOD: TYPE LUMINA』

・発売元:Lasengle Inc.

・フォーマット:PS4

・ジャンル:2D対戦格闘

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年7月18日

©TYPE-MOON / Project LUMINA

『Sniper Elite 5』

・発売元:REBELLION INTERACTIVE

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:サードパーソン・シューティングゲーム

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2023年7月18日

©2022 Rebellion. The Rebellion name and logo, and the SNIPER ELITE words are used as trademarks and may be registered in certain countries. The Sniper Elite Eagle device is used as a trademark. Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia. All Rights Reserved.

そのほかの7月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

・真・三國無双8 オールシーズンパスエディション(PS4) ※ダウンロードのみ対応。

・真・三國無双8(PS4) ※ストリーミング(PlayStation Plus プレミアム対象)のみ対応。

・戦国無双5(PS4)

・スポンジ・ボブ:Battle for Bikini Bottom - Rehydrated(PS4)

・Monster Jam Steel Titans(PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

・『Twisted Metal』(PS)

©1995 Sony Interactive Entertainment Inc. Twisted Metal is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

・『Twisted Metal2』(PS)

©1996 Sony Interactive Entertainment Inc. Twisted Metal is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

・『Gravity Crash Portable』(PSP)

©2010 Sony Interactive Entertainment Europe. Gravity Crash is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

