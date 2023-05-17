ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月17日、2023年5月16日より発売中のPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）用ソフトウェア『HUMANITY』のスペシャルインタビューをPlayStation Blogにて公開したと発表。
※PS VR2／PS VR／PC VRに対応
・『HUMANITY』中村勇吾＆水口哲也スペシャルインタビュー！ 吉田修平が訊く“体験として新しいゲーム”
https://blog.ja.playstation.com/2023/05/17/20230517-humanity/
『HUMANITY』ローンチトレーラー
本記事では、『HUMANITY』クリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、ストーリー制作を務める中村勇吾氏と、『HUMANITY』エグゼクティブ・プロデューサーの水口哲也氏に、SIEインディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏がインタビューし、開発の舞台裏からテーマまで、新たな表現を生み出したクリエイターの想いを紐解いている。
なお、『HUMANITY』は定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアム加入者が利用できる「ゲームカタログ」に、発売当日より追加されている。すでに加入している人は無料で遊べるので、試しに触れてみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：HUMANITY
ジャンル：アクション、パズル
配信：エンハンス
開発：tha ltd.
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
※PS VR2／PS VR／PC VRに対応
配信日：配信中（2023年5月16日）
価格：3410円（ダウンロードのみ）
IARC：7+（7歳以上対象）
HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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