  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2023May

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  吉田修平氏が『HUMANITY』開発陣に聞くスペシャルインタビューが公開

「体験として新しいゲーム」とは

吉田修平氏が『HUMANITY』開発陣に聞くスペシャルインタビューが公開

2023年05月17日 13時55分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月17日、2023年5月16日より発売中のPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）用ソフトウェア『HUMANITY』のスペシャルインタビューをPlayStation Blogにて公開したと発表。
※PS VR2／PS VR／PC VRに対応

・『HUMANITY』中村勇吾＆水口哲也スペシャルインタビュー！ 吉田修平が訊く“体験として新しいゲーム”
https://blog.ja.playstation.com/2023/05/17/20230517-humanity/

『HUMANITY』ローンチトレーラー

　本記事では、『HUMANITY』クリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、ストーリー制作を務める中村勇吾氏と、『HUMANITY』エグゼクティブ・プロデューサーの水口哲也氏に、SIEインディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏がインタビューし、開発の舞台裏からテーマまで、新たな表現を生み出したクリエイターの想いを紐解いている。

中村勇吾氏

水口哲也氏

吉田修平氏

　なお、『HUMANITY』は定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）エクストラおよびプレミアム加入者が利用できる「ゲームカタログ」に、発売当日より追加されている。すでに加入している人は無料で遊べるので、試しに触れてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：HUMANITY
ジャンル：アクション、パズル
配信：エンハンス
開発：tha ltd.
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
※PS VR2／PS VR／PC VRに対応
配信日：配信中（2023年5月16日）
価格：3410円（ダウンロードのみ）
IARC：7+（7歳以上対象）

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています