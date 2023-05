ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月17日、2023年5月16日より発売中のPlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)用ソフトウェア『HUMANITY』のスペシャルインタビューをPlayStation Blogにて公開したと発表。

※PS VR2/PS VR/PC VRに対応

・『HUMANITY』中村勇吾&水口哲也スペシャルインタビュー! 吉田修平が訊く“体験として新しいゲーム”

https://blog.ja.playstation.com/2023/05/17/20230517-humanity/

『HUMANITY』ローンチトレーラー

本記事では、『HUMANITY』クリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、ストーリー制作を務める中村勇吾氏と、『HUMANITY』エグゼクティブ・プロデューサーの水口哲也氏に、SIEインディーズ イニシアチブ代表の吉田修平氏がインタビューし、開発の舞台裏からテーマまで、新たな表現を生み出したクリエイターの想いを紐解いている。

なお、『HUMANITY』は定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアム加入者が利用できる「ゲームカタログ」に、発売当日より追加されている。すでに加入している人は無料で遊べるので、試しに触れてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:HUMANITY

ジャンル:アクション、パズル

配信:エンハンス

開発:tha ltd.

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

配信日:配信中(2023年5月16日)

価格:3410円(ダウンロードのみ)

IARC:7+(7歳以上対象)

HUMANITY® / © 2019-2023 Enhance Experience Inc. © tha ltd. All Rights Reserved.