アップル新型「MacBook Air（15インチ）」M3チップ搭載なし?

アップルがまもなく発表するとうわさの新型15インチMacBook Airには、M2チップが搭載されるという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が4月20日にTwitterで伝えた。

同氏によると、15インチMacBook Airは2つの異なる構成オプションを持つM2シリーズのプロセッサが搭載されるという。

この2つのオプションとなるプロセッサは、コア数の異なるM2チップに似ているとのことだ。

期待されていたM3チップは、2023年の下半期に量産が予定されているそうだ。

15インチMacBook AirへのM2チップ搭載のうわさは、クオ氏だけではなくBloomberg記者のMark Gurman記者や韓国系リーカーのyeux1122氏なども伝えている。

