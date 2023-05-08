篠原修司のアップルうわさ情報局 第1120回
おなじみクオ氏の予測：
アップル新型「MacBook Air（15インチ）」M3チップ搭載なし?
2023年05月08日 19時00分更新
アップルがまもなく発表するとうわさの新型15インチMacBook Airには、M2チップが搭載されるという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が4月20日にTwitterで伝えた。
同氏によると、15インチMacBook Airは2つの異なる構成オプションを持つM2シリーズのプロセッサが搭載されるという。
この2つのオプションとなるプロセッサは、コア数の異なるM2チップに似ているとのことだ。
期待されていたM3チップは、2023年の下半期に量産が予定されているそうだ。
15インチMacBook AirへのM2チップ搭載のうわさは、クオ氏だけではなくBloomberg記者のMark Gurman記者や韓国系リーカーのyeux1122氏なども伝えている。
[Prediction update and revision]— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2023
1. The new 15" MacBook model should be named MacBook Air.
2. To reiterate, the upcoming 15" MacBook Air will feature the M2 series and offer two processor spec options. However, two options are more likely to be M2 with different cores (similar… https://t.co/Co4YJhbXO3
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