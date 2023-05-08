このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第1120回

おなじみクオ氏の予測：

アップル新型「MacBook Air（15インチ）」M3チップ搭載なし?

2023年05月08日 19時00分更新

文● 篠原修司

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Apple

　アップルがまもなく発表するとうわさの新型15インチMacBook Airには、M2チップが搭載されるという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が4月20日にTwitterで伝えた。

　同氏によると、15インチMacBook Airは2つの異なる構成オプションを持つM2シリーズのプロセッサが搭載されるという。

　この2つのオプションとなるプロセッサは、コア数の異なるM2チップに似ているとのことだ。

　期待されていたM3チップは、2023年の下半期に量産が予定されているそうだ。

　15インチMacBook AirへのM2チップ搭載のうわさは、クオ氏だけではなくBloomberg記者のMark Gurman記者や韓国系リーカーのyeux1122氏なども伝えている。

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Apple Store オススメ製品

ASCII.jp RSS2.0 配信中

アスキーストア's 人気ランキング ベスト5