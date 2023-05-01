篠原修司のアップルうわさ情報局 第1117回
ペリスコープレンズ：
アップル「iPhone 15 Pro Max」5倍ズーム機能搭載か
2023年05月01日 19時00分更新
サムスンのペリスコープカメラ YouTubeより
アップルが2023年に発売するとうわさのiPhone 15 Pro Maxの望遠カメラには、5倍の光学ズームレンズが搭載されるという。米メディアMacRumorsが4月18日に報じた。
同紙は著名アナリストのミンチー・クオ氏の予測をもとに、iPhone 15 Pro Maxのペリスコープレンズは5倍の光学ズームを搭載する予定だと伝えている。
なお、ペリスコープレンズはiPhone 16になってもPro Max限定のままだという。5倍ズームが欲しい人はPro Maxを買うしかない。
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