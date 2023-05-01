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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1117回

ペリスコープレンズ：

アップル「iPhone 15 Pro Max」5倍ズーム機能搭載か

2023年05月01日 19時00分更新

文● 篠原修司

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サムスンのペリスコープカメラ YouTubeより

　アップルが2023年に発売するとうわさのiPhone 15 Pro Maxの望遠カメラには、5倍の光学ズームレンズが搭載されるという。米メディアMacRumorsが4月18日に報じた。

　同紙は著名アナリストのミンチー・クオ氏の予測をもとに、iPhone 15 Pro Maxのペリスコープレンズは5倍の光学ズームを搭載する予定だと伝えている。

　なお、ペリスコープレンズはiPhone 16になってもPro Max限定のままだという。5倍ズームが欲しい人はPro Maxを買うしかない。

 

■関連サイト

 

筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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