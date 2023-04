スクウェア・エニックスは4月20日、PC(Steam)とスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズの『ファイナルファンタジー』~『ファイナルファンタジーVI』を、Nintendo Switch/PlayStation 4でも配信開始した。また、Switch/PS4ともに6作品がセットになったバンドル版も用意している。

価格は『FFI』『II』が各1480円、『FFIII』~『FFVI』が各2200円、バンドル版が9172円、FF35周年限定特装版が3万3000円となる。

【FFピクセルリマスター】Switch/PS4版プロモーショントレーラー【好評発売中】

さらに家庭用ゲーム機版の発売とFF35周年を記念し、坂口博信氏を迎えてオリジナル版の開発当時を振り返る、スペシャル対談動画の「前編」も公開している。

FF35周年スペシャル対談~前編~

ピクセルリマスターシリーズの特徴

『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群のことを“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”と呼んでいる。

各作品のオリジナル版をもとに、鮮やかな2Dグラフィックとサウンドでリマスター化。また、モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリーなどを追加し、ゲーム本編に加えて各作品の世界を楽しめる内容になっている。

さらに家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装し、よりオリジナル版に近い体験を味わえるように。加えてエンカウントのオン/オフや獲得経験値の調整といったブースト機能も実装。幅広い遊び方が可能になっている。

そのほかにも各作品ごとに、家庭用ゲーム機版独自の要素を盛り込んでいる。

各ストアURL

ニンテンドーeショップでは2023年5月25日までの購入でオリジナル壁紙をプレゼント。PS Storeでは5月25日までの購入でオリジナルテーマとアバターをプレゼントされる。

◆ファイナルファンタジー

価格:1480円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056566.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002339



◆ファイナルファンタジーII

価格:1480円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056571.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002340

◆ファイナルファンタジーIII

価格:2200円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056576.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002341

◆ファイナルファンタジーIV

価格:2200円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056581.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002342

◆ファイナルファンタジーV

価格:2200円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056586.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002343

◆バンドル版(FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット)

価格:9172円

ニンテンドーeショップ:https://store-jp.nintendo.com/list/software /70070000016285.html

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA33836_00-FFBUNDLEPS4JP006

想い出話がとまらない?

「生みの親」と語る、スペシャル対談を公開

Nintendo Switch版/PlayStation 4版の発売とFF35周年を記念し、坂口博信氏、渋谷員子氏、北瀬佳範氏による「FF35周年スペシャル対談~前編~」を公開。開発秘話から気になる疑問、当時のオフィスの様子まで?グラス片手に止まらない、クリエイターたちの貴重なトークを楽しんでみてはいかがだろうか。

<FF35周年スペシャル対談【前編】>

https://www.youtube.com/watch?v=pZjoN_BX8ok

<出演>

-坂口博信氏

-渋谷員子氏/北瀬佳範氏(スクウェア・エニックス)

<MC>

松澤千晶さん

【ゲーム情報】

タイトル:

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android/Amazonアプリストア/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PC(Steam)/iOS/Android:配信中

PS4/Switch:配信中(2023年4月20日)

価格:

『I』『II』:各1480円(ダウンロード版)

『III』『IV』『V』『VI』:各2200円(ダウンロード版)

PC(Steam)/Swtich/PS4『FFI』~『FFVI』 バンドル版:9172円(ダウンロード版)

PS4/Switch『FF35周年限定特装版』:3万3000円(パッケージ版)

CERO:B(12才以上対象)

© 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2021, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、トゥームレイダー/TOMB RAIDER、スペースインベーダー/SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。