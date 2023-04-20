スクウェア・エニックスは4月20日、PC（Steam）とスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズの『ファイナルファンタジー』～『ファイナルファンタジーVI』を、Nintendo Switch／PlayStation 4でも配信開始した。また、Switch／PS4ともに6作品がセットになったバンドル版も用意している。
価格は『FFI』『II』が各1480円、『FFIII』～『FFVI』が各2200円、バンドル版が9172円、FF35周年限定特装版が3万3000円となる。
【FFピクセルリマスター】Switch/PS4版プロモーショントレーラー【好評発売中】
さらに家庭用ゲーム機版の発売とFF35周年を記念し、坂口博信氏を迎えてオリジナル版の開発当時を振り返る、スペシャル対談動画の「前編」も公開している。
FF35周年スペシャル対談～前編～
ピクセルリマスターシリーズの特徴
『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群のことを“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”と呼んでいる。
各作品のオリジナル版をもとに、鮮やかな2Dグラフィックとサウンドでリマスター化。また、モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリーなどを追加し、ゲーム本編に加えて各作品の世界を楽しめる内容になっている。
さらに家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装し、よりオリジナル版に近い体験を味わえるように。加えてエンカウントのオン／オフや獲得経験値の調整といったブースト機能も実装。幅広い遊び方が可能になっている。
そのほかにも各作品ごとに、家庭用ゲーム機版独自の要素を盛り込んでいる。
各ストアURL
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ6作品（『FFI』～『FFVI』）がNintendo Switch／PlayStation 4で登場。各ストアにて配信を開始した。
ニンテンドーeショップでは2023年5月25日までの購入でオリジナル壁紙をプレゼント。PS Storeでは5月25日までの購入でオリジナルテーマとアバターをプレゼントされる。
◆ファイナルファンタジー
価格：1480円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056566.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002339
◆ファイナルファンタジーII
価格：1480円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056571.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002340
◆ファイナルファンタジーIII
価格：2200円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056576.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002341
◆ファイナルファンタジーIV
価格：2200円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056581.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002342
◆ファイナルファンタジーV
価格：2200円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056586.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002343
価格：2200円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056591.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002344
◆バンドル版（FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット）
価格：9172円
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software /70070000016285.html
PS Store：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA33836_00-FFBUNDLEPS4JP006
想い出話がとまらない？
「生みの親」と語る、スペシャル対談を公開
Nintendo Switch版／PlayStation 4版の発売とFF35周年を記念し、坂口博信氏、渋谷員子氏、北瀬佳範氏による「FF35周年スペシャル対談～前編～」を公開。開発秘話から気になる疑問、当時のオフィスの様子まで？グラス片手に止まらない、クリエイターたちの貴重なトークを楽しんでみてはいかがだろうか。
＜FF35周年スペシャル対談【前編】＞
https://www.youtube.com/watch?v=pZjoN_BX8ok
＜出演＞
-坂口博信氏
-渋谷員子氏／北瀬佳範氏（スクウェア・エニックス）
＜MC＞
松澤千晶さん
【ゲーム情報】
タイトル：
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』 バンドル版：9172円（ダウンロード版）
PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）
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※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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