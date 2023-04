スクウェア・エニックスは4月21日、AIテックプレビューとしてNLPアドベンチャー『SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE』(対象プラットフォームSteam)を、2023年4月24日に公開すると発表した。ダウンロードは無料となる。

・Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2280000/SQUARE_ENIX_AI_Tech_Preview_THE_PORTOPIA_SERIAL_MURDER_CASE/

『SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE』について

1983年にエニックスからリリースされたPC版アドベンチャーゲーム『ポートピア連続殺人事件』(作:堀井雄二氏)を通して、AI技術のひとつである「自然言語処理(NLP)」という技術を構成する「自然言語理解(NLU)」について体験できるソフトウェア。

当時のアドベンチャーゲームはコマンド入力式と呼ばれ、プレイヤーが自由に文字列を入力することで、キャラクターの行動を決定し、物語を進めていくシステムだった。

このシステムはプレイヤーに大きな自由度を与えられる反面、すべき行動がわかっているのに適切な文字列がわからないという理由でプレイ体験を阻害してしまう問題を抱えていた。これは当時のPCの性能や自然言語に対するアルゴリズムの限界によるものだったが、当時から40年が経過し、いまではPC性能の急激な成長とともに自然言語処理もまた大きく発展している。

『SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE』は、自然言語処理を構成する「自然言語理解」を体験できるソフトウェア。技術の発展により、シナリオを進めるために必要な文字列の自由度が格段に増え、プレイヤー自身の言葉で物語を進められることを目指し、今回の研究開発を行なったという。

『ポートピア連続殺人事件』を題材として、現在の自然言語処理とはどのようなものか、自然言語処理がアドベンチャーゲームにおよぼす影響とはなんなのかを体験し、自然言語処理という技術への理解を深めるためのテックプレビューとして、今回公開される。

【ゲーム情報】

タイトル:『SQUARE ENIX AI Tech Preview: THE PORTOPIA SERIAL MURDER CASE』

ジャンル:NLPアドベンチャー

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2023年4月24日

価格:無料