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ゲーム  >  ニュース  >  『モンハンライズ』が返り咲き！2023年4月のPS Storeのダウンロードランキングが公開

日本と北米・カナダのダウンロードランキングを紹介！

『モンハンライズ』が返り咲き！2023年4月のPS Storeのダウンロードランキングが公開

2023年05月09日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月9日、2023年4月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。

　下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。

＜PS Store 4月度ダウンロードランキング＞

https://blog.ja.playstation.com/2023/05/09/20230509-downloadranking/

PS5タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 モンスターハンターライズ STAR WARS Jedi: Survivor
2 バイオハザード RE:4 Dead Island 2
3 STAR WARS ジェダイ：サバイバー MLB The Show 23
4 溶鉄のマルフーシャ Grand Theft Auto V
5 ホグワーツ・レガシー NBA 2K23
PS4タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 FINAL FANTASY VI The Last of Us Part II
2 ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Minecraft
3 モンスターハンターライズ NBA 2K23
4 バイオハザード RE:4 Red Dead Redemption 2
5 Minecraft MLB The Show 23
PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
順位 日本 米国／カナダ
1 Kayak VR: Mirage Creed: Rise to Glory – Championship Edition
2 Creed: Rise to Glory – Championship Edition Pavlov
3 オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～ The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
4 LES MILLS BODYCOMBAT Job Simulator
5 Horizon Call of the Mountain Kayak VR: Mirage

　日本のPS5のランキングでは、有料の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ：サンブレイク』が狩猟解禁となった『モンスターハンターライズ』が再び第1位に。第2位は『バイオハザード RE:4』。そして第3位が『STAR WARS ジェダイ：サバイバー』となった。

　PS4では「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの『FINAL FANTASY VI』が第1位。『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』が第2位。そして『モンスターハンターライズ』が第3位となっている。

　PS VR2のランキングでは、前回に引き続き『Kayak VR: Mirage』が第1位。第2位は映画を題材にした『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』。そして第3位は『オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～』という結果になった。

　なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。

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