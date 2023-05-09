ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月9日、2023年4月の「PlayStation Store（PS Store）」でのダウンロードランキングを発表した。
下記ではPlayStation 5（PS5）とPlayStation 4（PS4）、PlayStation VR2（PS VR2）のランキングを5位まで抜粋して紹介しよう。
＜PS Store 4月度ダウンロードランキング＞
https://blog.ja.playstation.com/2023/05/09/20230509-downloadranking/
|PS5タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|モンスターハンターライズ
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2
|バイオハザード RE:4
|Dead Island 2
|3
|STAR WARS ジェダイ：サバイバー
|MLB The Show 23
|4
|溶鉄のマルフーシャ
|Grand Theft Auto V
|5
|ホグワーツ・レガシー
|NBA 2K23
|PS4タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|FINAL FANTASY VI
|The Last of Us Part II
|2
|ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション
|Minecraft
|3
|モンスターハンターライズ
|NBA 2K23
|4
|バイオハザード RE:4
|Red Dead Redemption 2
|5
|Minecraft
|MLB The Show 23
|PS VR2タイトル（5位まで抜粋）
|順位
|日本
|米国／カナダ
|1
|Kayak VR: Mirage
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|2
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
|Pavlov
|3
|オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～
|The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
|4
|LES MILLS BODYCOMBAT
|Job Simulator
|5
|Horizon Call of the Mountain
|Kayak VR: Mirage
日本のPS5のランキングでは、有料の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ：サンブレイク』が狩猟解禁となった『モンスターハンターライズ』が再び第1位に。第2位は『バイオハザード RE:4』。そして第3位が『STAR WARS ジェダイ：サバイバー』となった。
PS4では「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの『FINAL FANTASY VI』が第1位。『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』が第2位。そして『モンスターハンターライズ』が第3位となっている。
PS VR2のランキングでは、前回に引き続き『Kayak VR: Mirage』が第1位。第2位は映画を題材にした『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』。そして第3位は『オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～』という結果になった。
なお、ランキングではPlayStation VRや基本プレイ無料のゲームも集計結果が発表されている。ランキングの詳細は、PS Blogをチェックしてほしい。
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