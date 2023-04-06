家庭用版はオリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替えなど新たな機能を追加
“FFピクセルリマスター”シリーズのSwitch／PS4版が4月20日に全世界同時配信決定！
スクウェア・エニックスは4月6日、Steamとスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズについて、Nintendo Switch版とPlayStation 4版の配信日を発表した。配信日は、2023年4月20日、価格はFF・FFIIが1480円／FFIII～VIが2200円／バンドル版が9172円。
なお、現在Nintendo Switch版は事前購入を受付中だ。以下では、各ストアや家庭用版の特徴をお届けしよう。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”
Switch版／PS4版 プロモーショントレーラー
各ストアURL
Nintendo Switch（事前購入受付中）
◆ファイナルファンタジー
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056566.html
◆ファイナルファンタジーII
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056571.html
◆ファイナルファンタジーIII
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056576.html
◆ファイナルファンタジーIV
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056581.html
◆ファイナルファンタジーV
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056586.html
◆ファイナルファンタジーVI
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056591.html
◆バンドル版（FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット）
https://store-jp.nintendo.com/list/software /70070000016285.html
PlayStation 4（予約は実施していないが、バンドル版以外の製品ページは確認可能）
◆ファイナルファンタジー
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002339
◆ファイナルファンタジーII
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002340
◆ファイナルファンタジーIII
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002341
◆ファイナルファンタジーIV
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002342
◆ファイナルファンタジーV
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002343
◆ファイナルファンタジーVI
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002344
◆バンドル版（FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット）
→2023年4月20日の発売以降よりストア掲載。発売時に発表予定。
希望小売価格
FF・FFII：1480円
FFIII・FFIV・FFV・FFVI：2200円
バンドル版：9172円
「オリジナル版風」のドットフォントやBGMも楽しめる！
Nintendo Switch版・PlayStation 4版の特徴
家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装し、よりオリジナル版に近い体験を味わえるようになっている。また、エンカウントのオン／オフや獲得経験値の調整などのブースト機能も実装。より気軽で幅広い遊び方が可能だ。
そのほかにも各作品ごとに、家庭用ゲーム機版独自の要素を盛り込んでいる。家庭用ゲーム機版のプロモーショントレーラーでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”
Switch版／PS4版プロモーショントレーラーURL
-Q&Aのページも更新！-
おしえて！ピクセルリマスター Q＆A のページ
https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/questions/
オリジナル壁紙やテーマなどがもらえる！ 早期購入特典
2023年5月25日までに各製品の購入者には、作品ごとにさまざまなデザインのオリジナル壁紙やテーマなどの特典を受け取れる（バンドル版の購入者は、全6作品分の特典）。詳細は、各ストアページで確認してほしい。
◆Nintendo Switch
オリジナル壁紙
◆PlayStation 4
オリジナルテーマ＆アバター
【ゲーム情報】
タイトル：
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：2023年4月20日
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
※PC（Steam）では『FF』～『FFVI』までのバンドル版も配信：9172円（ダウンロード版）
PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）
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※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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