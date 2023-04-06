“FFピクセルリマスター”シリーズのSwitch／PS4版が4月20日に全世界同時配信決定！

家庭用版はオリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替えなど新たな機能を追加

スクウェア・エニックスは4月6日、Steamとスマートフォンで配信中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズについて、Nintendo Switch版とPlayStation 4版の配信日を発表した。配信日は、2023年4月20日、価格はFF・FFIIが1480円／FFIII～VIが2200円／バンドル版が9172円。

なお、現在Nintendo Switch版は事前購入を受付中だ。以下では、各ストアや家庭用版の特徴をお届けしよう。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”

Switch版／PS4版 プロモーショントレーラー

各ストアURL

Nintendo Switch（事前購入受付中）

◆ファイナルファンタジー

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056566.html

◆ファイナルファンタジーII

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056571.html

◆ファイナルファンタジーIII

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056576.html

◆ファイナルファンタジーIV

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056581.html

◆ファイナルファンタジーV

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056586.html

◆ファイナルファンタジーVI

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70010000056591.html

◆バンドル版（FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット）

https://store-jp.nintendo.com/list/software /70070000016285.html

PlayStation 4（予約は実施していないが、バンドル版以外の製品ページは確認可能）

◆ファイナルファンタジー

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002339

◆ファイナルファンタジーII

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002340

◆ファイナルファンタジーIII

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002341

◆ファイナルファンタジーIV

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002342

◆ファイナルファンタジーV

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002343

◆ファイナルファンタジーVI

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002344

◆バンドル版（FF・FFII・FFIII・FFIV・FFV・FFVI 6作品のセット）

→2023年4月20日の発売以降よりストア掲載。発売時に発表予定。

希望小売価格

FF・FFII：1480円

FFIII・FFIV・FFV・FFVI：2200円

バンドル版：9172円

「オリジナル版風」のドットフォントやBGMも楽しめる！

Nintendo Switch版・PlayStation 4版の特徴

家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGMへの切り替え機能を実装し、よりオリジナル版に近い体験を味わえるようになっている。また、エンカウントのオン／オフや獲得経験値の調整などのブースト機能も実装。より気軽で幅広い遊び方が可能だ。

そのほかにも各作品ごとに、家庭用ゲーム機版独自の要素を盛り込んでいる。家庭用ゲーム機版のプロモーショントレーラーでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”

Switch版／PS4版プロモーショントレーラーURL

https://youtu.be/7PrvZrC3_A8

-Q&Aのページも更新！-

おしえて！ピクセルリマスター Q＆A のページ

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/questions/

オリジナル壁紙やテーマなどがもらえる！ 早期購入特典

2023年5月25日までに各製品の購入者には、作品ごとにさまざまなデザインのオリジナル壁紙やテーマなどの特典を受け取れる（バンドル版の購入者は、全6作品分の特典）。詳細は、各ストアページで確認してほしい。

◆Nintendo Switch

オリジナル壁紙

◆PlayStation 4

オリジナルテーマ＆アバター

【ゲーム情報】

タイトル：

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch

配信日：

PC（Steam）／iOS／Android：配信中

PS4／Switch：2023年4月20日

価格：

『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）

『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）

※PC（Steam）では『FF』～『FFVI』までのバンドル版も配信：9172円（ダウンロード版）

PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）

CERO：B（12才以上対象）

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※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。