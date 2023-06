スクウェア・エニックスは6月16日、Nintendo Switch/PlayStation 4/PC(Steam)/iOS/Android向けに発売中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター“シリーズにおいて、坂口博信氏を交えてオリジナル版の開発当時を振り返る、スペシャル対談動画の「後編」を公開した。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズは、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群。2023年4月20日にはNintendo Switch版とPlayStation 4版を全世界同時に発売、同年5月に6作品の世界累計販売本数(※)が200万本を突破している。

※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計

・FF35周年スペシャル対談 【後編】

https://youtu.be/_VS7AwaIU3Q

『FFIV』『FFV』『FFVI』制作当時の裏話

「生みの親」と語るスペシャル対談の【後編】を公開

先日公開した【前編】に続き、坂口博信氏、渋谷員子氏、北瀬佳範氏によるFF35周年スペシャル対談【後編】を公開。トークテーマは『FFIV』『FFV』『FFVI』の裏話へ。お酒もトークも加速する後半戦、クリエイターたちの止まらないトークを楽しめる。『FFI』『FFII』『FFIII』を語る前半も引き続き公開中なので、まだ見ていない人はあわせてチェックしてほしい。

動画概要

<出演>

-坂口博信氏

-渋谷員子氏・北瀬佳範氏(スクウェア・エニックス)

<MC>

松澤千晶さん

<動画URL>

・FF35周年スペシャル対談【前編】はこちら

https://youtu.be/pZjoN_BX8ok

【ゲーム情報】

タイトル:“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android/Amazonアプリストア/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PC(Steam)/iOS/Android:配信中

PS4/Switch:配信中(2023年4月20日)

価格:

『I』『II』:各1480円(ダウンロード版)

『III』『IV』『V』『VI』:各2200円(ダウンロード版)

PC(Steam)/Swtich/PS4『FFI』~『FFVI』バンドル版:9172円(ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

