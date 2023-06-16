スクウェア・エニックスは6月16日、Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android向けに発売中の“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター“シリーズにおいて、坂口博信氏を交えてオリジナル版の開発当時を振り返る、スペシャル対談動画の「後編」を公開した。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズは、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群。2023年4月20日にはNintendo Switch版とPlayStation 4版を全世界同時に発売、同年5月に6作品の世界累計販売本数（※）が200万本を突破している。
※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計
・FF35周年スペシャル対談 【後編】
https://youtu.be/_VS7AwaIU3Q
『FFIV』『FFV』『FFVI』制作当時の裏話
「生みの親」と語るスペシャル対談の【後編】を公開
先日公開した【前編】に続き、坂口博信氏、渋谷員子氏、北瀬佳範氏によるFF35周年スペシャル対談【後編】を公開。トークテーマは『FFIV』『FFV』『FFVI』の裏話へ。お酒もトークも加速する後半戦、クリエイターたちの止まらないトークを楽しめる。『FFI』『FFII』『FFIII』を語る前半も引き続き公開中なので、まだ見ていない人はあわせてチェックしてほしい。
動画概要
＜出演＞
-坂口博信氏
-渋谷員子氏・北瀬佳範氏（スクウェア・エニックス）
＜MC＞
松澤千晶さん
＜動画URL＞
https://youtu.be/_VS7AwaIU3Q
・FF35周年スペシャル対談【前編】はこちら
https://youtu.be/pZjoN_BX8ok
【ゲーム情報】
タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
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