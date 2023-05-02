スクウェア・エニックスは5月2日、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした“ファイナルファンタジーピクセルリマスター”シリーズにおいて、6作品の世界累計販売本数※が200万本を突破したと発表。
※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計
本シリーズの対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android。価格は『I』『II』が各1480円、『III』『IV』『V』『VI』が各2200円、PC（Steam）／Swtich／PS4向けの6作品バンドル版が9172円だ。
まだプレイしていない人は、このGWに本シリーズで名作の数々に触れてみてはいかがだろうか。
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
公式ポータルサイト
https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”
Switch版／PS4版プロモーショントレーラー
FF35 周年スペシャル対談【前編】
【ゲーム情報】
タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）
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※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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