スクウェア・エニックスは5月2日、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした“ファイナルファンタジーピクセルリマスター”シリーズにおいて、6作品の世界累計販売本数※が200万本を突破したと発表。

※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計

本シリーズの対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android。価格は『I』『II』が各1480円、『III』『IV』『V』『VI』が各2200円、PC（Steam）／Swtich／PS4向けの6作品バンドル版が9172円だ。

まだプレイしていない人は、このGWに本シリーズで名作の数々に触れてみてはいかがだろうか。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

公式ポータルサイト

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”

Switch版／PS4版プロモーショントレーラー

FF35 周年スペシャル対談【前編】

【ゲーム情報】

タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch

配信日：

PC（Steam）／iOS／Android：配信中

PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）

価格：

『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）

『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）

PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）

PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）

CERO：B（12才以上対象）

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