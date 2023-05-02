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ゲーム  >  ニュース  >  “FF ピクセルリマスター”シリーズが全世界累計販売本数200万本突破！

『FF』～『FFVI』までのダウンロード版、パッケージ版、特装版の累計

“FF ピクセルリマスター”シリーズが全世界累計販売本数200万本突破！

2023年05月02日 18時00分更新

文● ASCII

　スクウェア・エニックスは5月2日、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした“ファイナルファンタジーピクセルリマスター”シリーズにおいて、6作品の世界累計販売本数※が200万本を突破したと発表。

※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計

　本シリーズの対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android。価格は『I』『II』が各1480円、『III』『IV』『V』『VI』が各2200円、PC（Steam）／Swtich／PS4向けの6作品バンドル版が9172円だ。

　まだプレイしていない人は、このGWに本シリーズで名作の数々に触れてみてはいかがだろうか。

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
公式ポータルサイト

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”
Switch版／PS4版プロモーショントレーラー

FF35 周年スペシャル対談【前編】

【ゲーム情報】

タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
　『ファイナルファンタジー』
　『ファイナルファンタジーII』
　『ファイナルファンタジーIII』
　『ファイナルファンタジーIV』
　『ファイナルファンタジーV』
　『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
　PC（Steam）／iOS／Android：配信中
　PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
　『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
　『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
　PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
　PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）

 

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LOGO ILLUSTRATION:©1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

 

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