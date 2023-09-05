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「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの全世界累計販売本数が300万本突破！

2023年09月05日 13時50分更新

文● ASCII

　スクウェア・エニックスは9月5日、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までを2Dリマスターした作品群「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズについて、6作品の世界累計販売本数※が300万本を突破したと発表。

※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計。

　本作シリーズの対応プラットフォームは、Nintendo Switch／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android。ダウンロード専売で、価格は『I』と『II』が各1480円、『III』～『VI』が各2200円となる。

Switch版／PS4版プロモーショントレーラー

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【ゲーム情報】

タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
　『ファイナルファンタジー』
　『ファイナルファンタジーII』
　『ファイナルファンタジーIII』
　『ファイナルファンタジーIV』
　『ファイナルファンタジーV』
　『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
　PC（Steam）／iOS／Android：配信中
　PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
価格：
　『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
　『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
　PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
　PS4／Switch『FF35周年限定特装版』：3万3000円（パッケージ版）
CERO：B（12才以上対象）

 

© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

 

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