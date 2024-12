スクウェア・エニックスは12月18日、ピクセルリマスター版の『ファイナルファンジー』から『ファイナルファンジーVI』までを1パッケージに収録した『ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ』(Nintendo Switch/PlayStation4)をスクウェア・エニックス e-STOREにて受注販売すると発表。発売日は2025年3月20日、価格は9172円だ。

なお、“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”のパッケージソフトは2023年4月に数量限定で販売した『ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35周年限定特装版』に同梱されたものだけだったが、数多くの要望があり、今回の販売に至ったという。

※状況により再度受注販売を行う可能性がございます。

※このソフトは2023年4月20日に発売されたものと同一内容です。

※『ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35周年限定特装版』に同梱されていた早期購入特典のダウンロードコードは付属しません。

【製品概要】

製品名:ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2025年3月20日

価格:9172円

スクウェア・エニックス e-STORE予約ページ:https://store.jp.square-enix.com/CATEGORY/FF1_6_COLLECTION/

メモリアルパッケージ発売決定記念プレゼントキャンペーンを実施中!

『ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ』の発売決定を記念して、FINAL FANTASY公式X(@FinalFantasyJP)にて、プレゼントキャンペーンを実施中だ。

応募すると、抽選で10名に「ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライト FFピクセルリマスター 白魔道士」もしくは「ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライト FFピクセルリマスター 黒魔道士」をプレゼント。

詳しくは、FINAL FANTASY公式X(@FinalFantasyJP)を確認してほしい。

【FINAL FANTASY公式X】

https://x.com/FinalFantasyJP

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

PC(Steam/Windows)/Xbox Series X|Sで25%オフセール実施中!

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズにおいて、PC(Steam/Windows)/Xbox Series X|Sにてシリーズ全作品25%オフのセールを実施中。『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版もセール対象となっているのでお見逃しなく。

【セール概要】

対象プラットフォーム:PC(Steam/Windows)/Xbox Series X|S

セール期間:2025年1月2日まで

対象製品:

“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

-『ファイナルファンタジー』『ファイナルファンタジーII』『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』『ファイナルファンタジーV』『ファイナルファンタジーVI』

-上記6作品のバンドル

ストアページ一覧:https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/product/

※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。

※ストアの反映に時間がかかることがございます。

※3D REMAKE版の『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』はセール対象外です。

※Android版のバンドル販売はございません。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ

『ファイナルファンタジー』

『ファイナルファンタジーII』

『ファイナルファンタジーIII』

『ファイナルファンタジーIV』

『ファイナルファンタジーV』

『ファイナルファンタジーVI』

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC(Steam)/iOS/Android/Amazonアプリストア/PlayStation 4/Nintendo Switch

配信日:

PC(Steam)/iOS/Android:配信中

PS4/Switch:配信中(2023年4月20日)

メモリアルパッケージ:2025年3月20日

価格:

『I』『II』:各1480円(ダウンロード版)

『III』『IV』『V』『VI』:各2200円(ダウンロード版)

PC(Steam)/Swtich/PS4『FFI』~『FFVI』バンドル版:9172円(ダウンロード版)

メモリアルパッケージ:9172円(パッケージ版/スクウェア・エニックス e-STOREで受注販売)

※パッケージ版はSwitchとPS4のみ。

CERO:B(12才以上対象)

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO