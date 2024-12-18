スクウェア・エニックスは12月18日、ピクセルリマスター版の『ファイナルファンジー』から『ファイナルファンジーVI』までを1パッケージに収録した『ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ』（Nintendo Switch／PlayStation4）をスクウェア・エニックス e-STOREにて受注販売すると発表。発売日は2025年3月20日、価格は9172円だ。
なお、“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”のパッケージソフトは2023年4月に数量限定で販売した『ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35周年限定特装版』に同梱されたものだけだったが、数多くの要望があり、今回の販売に至ったという。
※状況により再度受注販売を行う可能性がございます。
※このソフトは2023年4月20日に発売されたものと同一内容です。
※『ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35周年限定特装版』に同梱されていた早期購入特典のダウンロードコードは付属しません。
【製品概要】
製品名：ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
発売日：2025年3月20日
価格：9172円
スクウェア・エニックス e-STORE予約ページ：https://store.jp.square-enix.com/CATEGORY/FF1_6_COLLECTION/
メモリアルパッケージ発売決定記念プレゼントキャンペーンを実施中！
『ファイナルファンタジーI-VI コレクション メモリアルパッケージ』の発売決定を記念して、FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）にて、プレゼントキャンペーンを実施中だ。
応募すると、抽選で10名に「ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライト FFピクセルリマスター 白魔道士」もしくは「ファイナルファンタジーシリーズ ピクセライト FFピクセルリマスター 黒魔道士」をプレゼント。
詳しくは、FINAL FANTASY公式X（@FinalFantasyJP）を確認してほしい。
【FINAL FANTASY公式X】
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
PC（Steam／Windows）／Xbox Series X|Sで25％オフセール実施中！
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズにおいて、PC（Steam／Windows）／Xbox Series X|Sにてシリーズ全作品25％オフのセールを実施中。『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品に加え、各作品がセットになったバンドル版もセール対象となっているのでお見逃しなく。
【セール概要】
対象プラットフォーム：PC（Steam／Windows）／Xbox Series X|S
セール期間：2025年1月2日まで
対象製品：
“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
-『ファイナルファンタジー』『ファイナルファンタジーII』『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』『ファイナルファンタジーV』『ファイナルファンタジーVI』
-上記6作品のバンドル
ストアページ一覧：https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/product/
※各製品のセール価格は、各ストアページにてご確認ください。
※ストアの反映に時間がかかることがございます。
※3D REMAKE版の『ファイナルファンタジーIII』『ファイナルファンタジーIV』はセール対象外です。
※Android版のバンドル販売はございません。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：“ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ
『ファイナルファンタジー』
『ファイナルファンタジーII』
『ファイナルファンタジーIII』
『ファイナルファンタジーIV』
『ファイナルファンタジーV』
『ファイナルファンタジーVI』
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam）／iOS／Android／Amazonアプリストア／PlayStation 4／Nintendo Switch
配信日：
PC（Steam）／iOS／Android：配信中
PS4／Switch：配信中（2023年4月20日）
メモリアルパッケージ：2025年3月20日
価格：
『I』『II』：各1480円（ダウンロード版）
『III』『IV』『V』『VI』：各2200円（ダウンロード版）
PC（Steam）／Swtich／PS4『FFI』～『FFVI』バンドル版：9172円（ダウンロード版）
メモリアルパッケージ：9172円（パッケージ版／スクウェア・エニックス e-STOREで受注販売）
※パッケージ版はSwitchとPS4のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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