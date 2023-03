Beep Japanと4Divinityは3月22日、Mundfishが開発してPCとXboxで発売中のアクションRPG『Atomic Heart(アトミックハート)』について、全世界での累計プレイヤーが500万人を突破したことを発表した。

キプロスの新興スタジオMundfishにより開発された『Atomic Heart(アトミックハート)』は、発売から3週間で全世界で500万人以上のプレイヤーを集め、同社の当初の予想を上回る成功を収めている。

本作の開発は2017年に始まり、当時小人数のチームであったMundfishは、いまや世界中で働く150人のメンバーから成る大きなチームへと成長。

本作は世界中のゲーマーや評論家からの支持を得て、その並外れたデザイン、美しいグラフィック、没入感のあるゲームプレイ、そして挑戦的な戦闘が評価された。その中毒性のあるゲームプレイと魅力的なストーリーが、幅広い年齢層のゲーマーの間で急速に人気を博しているのだという。

Mundfish CEO・Robert Bagratuni氏のコメント 「弊社の最初のゲームに対する圧倒的な反応に感激しています。2017年から、究極のゲーム体験を提供するプロジェクトを実現するため、一生懸命働いてきました。本作が世界中のゲーマーの皆さんに支持頂けたことを知り、私たちは喜びを感じています」

今後の予定について

日本では、PlayStation4/5版が2023年4月13日に発売予定。また同時に、全プラットフォームにて、豪華声優陣による日本語吹替ボイスが実装される予定もあるという。

開発においては、ゲーム体験全般を向上させるアップデートに取り組むとともに、DLCの準備を進行中。プレイヤーのさまざまな意見を取り入れながら、プレイヤーを驚かせるようなエキサイティングな拡張コンテンツの実現を目指しているとのこと。続報に期待しよう。

【各ストアURL】

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/668580/Atomic_Heart/

・Microsoftストア

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/atomic-heart/9p731z4bbct3

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4133-PPSA10696_00-ATOMICHEARTGAME0

・各販売店リストページ(PS4パッケージ版)

https://www.atomicheart.asia/jp-retailer-list

【ゲーム情報】

タイトル:Atomic Heart(アトミックハート)

ジャンル:アクションRPG

販売:Beep Japan、4Divinity

開発:Mundfish

プラットフォーム:PC(Steam)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

※Xbox Game Pass対応

発売日:発売中(2023年2月21日)

※PlayStation 5/PlayStation 4版は2023年4月13日発売予定

価格:

PC(Steam)…通常版 8800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…ゴールドエディション 1万3800円(ダウンロードのみ)

PC(Steam)…プレミアムエディション 1万5800円(ダウンロードのみ)

Xbox…通常版 1万400円(ダウンロードのみ)

Xbox…ゴールドエディション 1万3900円(ダウンロードのみ)

Xbox…プレミアムエディション 1万5900円(ダウンロードのみ)

PS…通常版 9680円(パッケージ/ダウンロード)

PS…限定版 1万8480円(パッケージのみ)

PS…ゴールドエディション 1万3970円(ダウンロードのみ)

PS…プレミアムエディション 1万5290円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1人

CERO:Z(18歳以上対象)

