しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は、公式アプリ会員を対象に「黒毛和牛キャンペーン」を11月25日から開催中です。
対象の黒毛和牛食べ放題コースを通常価格から550円引きで利用でき、「温野菜コース」にプラス550円するだけで黒毛和牛も食べ放題になります。12月22日まで。
黒毛和牛も食べ放題が550円引き！
今回のキャンペーンでは、黒毛和牛を含む3種類の食べ放題コースが対象です。
例えば「黒毛和牛コース」は通常5478円のところ4928円に。一番人気の「温野菜コース」（4378円）との差額は550円となり、ワンコイン程度の追加で黒毛和牛まで食べ放題になります。
■キャンペーン価格
・黒毛和牛コース 通常5478円→4928円
・かに付き黒毛和牛コース 通常6358円→5808円
・ふぐ付き黒毛和牛コース 通常6578円→6028円
利用には公式アプリのクーポンが必要で、注文時と会計時に提示します。また、対象コースを2人以上で注文・飲食し、飲食代金5500円以上で利用できます。
食べ放題は120分制（ラストオーダー90分）。小学生半額、小学生未満無料、60歳以上500円引きの通常の年齢割引とも併用できます。
黒毛和牛専用の新薬味「黒辛味たまご」「柚子胡椒おろし」が登場
キャンペーンに合わせて、黒毛和牛専用の期間限定薬味2種類も登場します。
▲黒辛味たまご【期間限定】
「黒辛味たまご」は、生たまごに黒七味を組み合わせた薬味です。たまごのまろやかさに黒七味の香りと辛味を加えています。すき焼きだしとの組み合わせがおすすめです。
▲柚子胡椒おろし【期間限定】
「柚子胡椒おろし」は、柚子胡椒と鬼おろしを合わせた薬味。柚子胡椒の香りと辛味に、大根おろしのさっぱりとした味わいを組み合わせています。三代目極みだしとの相性を提案しています。 いずれも「黒毛和牛コース」以上を注文した人が利用できます。
年末のごちそうに黒毛和牛しゃぶしゃぶ！
いつもの「温野菜コース」に550円追加するだけで黒毛和牛も食べ放題に！ 公式アプリでクーポンを提示する必要があるため、利用前に準備しておきましょう。忘年会にもいいかもしれないですね。
・開始日：2026年11月25日
・終了日：2026年12月22日
※価格は税込み表記です。
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