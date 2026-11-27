2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集 第8回
エレコム、Amazonブラックフライデーで半固体モバイルバッテリーなど1,171アイテムを特別価格で販売
2026年11月27日 10時00分更新
エレコムは、Amazonで開催される「Amazon ブラックフライデー」に合わせ、11月27日から先行セール、11月30日から本セールを実施する。期間は先行セールが11月27日0:00から11月29日23:59まで、本セールが11月30日0:00から12月7日23:59までだ。会場はAmazon内のエレコム公式セールページで、人気製品を含む1,171アイテムを特別価格で販売するという。
注目は、半固体リチウムイオンモバイルバッテリーや最大65W出力のUSB Power Delivery対応AC充電器、3台マルチ接続に対応したトラックボールマウス HUGE PLUS、静音設計のワイヤレスキーボード、10個口の電源タップなどだ。
販売はAmazonで行われ、エレコムのセールページから購入できる。先行セール対象製品は、先行セールとブラックフライデー本番の両期間を通じてセール価格が適用されるが、在庫がなくなり次第終了となる。ほかにもテレビ用クリーニングクロス、iPad用アクティブタッチペン、やわらかLANケーブル、スリムHDMIケーブル、USB HUBなどが対象となり、周辺機器をまとめて見直したい利用者にとって狙い目の商戦となるだろう。
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