エレコムは11月中旬より、パソコンを充電しながらHDMI入力対応の大型ディスプレイへ映像出力できるUSB Type-C to HDMI変換ケーブルを発売する。最大4K/60Hz出力、画面複製、画面拡張に対応するのが特徴だ。価格は1m仕様が3,480円、2m仕様が3,980円だ。

同製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載したパソコンから、HDMIポート搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターへ映像を出力できるアクティブタイプの変換ケーブル。ドライバー不要で接続するだけで使え、著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4にも対応する。USB Power Delivery EPRに対応し、最大入力140Wで給電できるため、映像出力と同時にパソコンへ充電できる点も実用的だ。

アダプター部にICを内蔵することでHDMIプラグを約50％小型化し、テレビやモニター背面の隣接端子と干渉しにくい設計とした。HDMIプラグ側から約20cmの位置にUSB Type-Cポート付きアダプターを配置しており、AC充電器を近くのコンセントに接続しやすい。サイズは1m仕様と2m仕様があり、ケーブル外皮にはメッシュ素材を採用。3重シールドや金メッキピンも備え、ノイズ対策と信号劣化の抑制を図っている。

主な型番は、ケーブル全長1mの「CAC-CHDMI4141SV」と、ケーブル全長2mの「CAC-CHDMI4142SV」で、いずれもシルバーだ。対応機器は、USB Type-C側がDisplayPort Alternate Mode対応のパソコンなど、充電用Type-C側がUSB Type-CケーブルやAC充電器など、HDMI側がHDMIポート搭載機器となる。なお、USB Type-Cポートは充電専用でデータ転送には非対応だという。