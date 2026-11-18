エレコムは11月中旬より、パソコンを充電しながらHDMI入力対応の大型ディスプレイへ映像出力できるUSB Type-C to HDMI変換ケーブルを発売する。最大4K/60Hz出力、画面複製、画面拡張に対応するのが特徴だ。価格は1m仕様が3,480円、2m仕様が3,980円だ。
同製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載したパソコンから、HDMIポート搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターへ映像を出力できるアクティブタイプの変換ケーブル。ドライバー不要で接続するだけで使え、著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4にも対応する。USB Power Delivery EPRに対応し、最大入力140Wで給電できるため、映像出力と同時にパソコンへ充電できる点も実用的だ。
アダプター部にICを内蔵することでHDMIプラグを約50％小型化し、テレビやモニター背面の隣接端子と干渉しにくい設計とした。HDMIプラグ側から約20cmの位置にUSB Type-Cポート付きアダプターを配置しており、AC充電器を近くのコンセントに接続しやすい。サイズは1m仕様と2m仕様があり、ケーブル外皮にはメッシュ素材を採用。3重シールドや金メッキピンも備え、ノイズ対策と信号劣化の抑制を図っている。
主な型番は、ケーブル全長1mの「CAC-CHDMI4141SV」と、ケーブル全長2mの「CAC-CHDMI4142SV」で、いずれもシルバーだ。対応機器は、USB Type-C側がDisplayPort Alternate Mode対応のパソコンなど、充電用Type-C側がUSB Type-CケーブルやAC充電器など、HDMI側がHDMIポート搭載機器となる。なお、USB Type-Cポートは充電専用でデータ転送には非対応だという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります