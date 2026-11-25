エレコムは、ペットボトルと荷物を分けて収納できる専用ポケットを備えた「スクエアショルダーバッグ」と「フラップショルダーバッグ」を発売した。ちょっとした外出や買い物、散歩、旅行時のサブバッグまで想定した設計で、いずれも600mlのペットボトルを横向きに収納できる独立ポケットを搭載する。



スクエアショルダーバッグの価格は2,680円、フラップショルダーバッグの価格は2,880円だ。

スクエアショルダーバッグは、側面のファスナーから独立ポケットにアクセスでき、ボトルを入れていないときはポケットが薄くなってかさばりにくい構造だ。前面のファスナーポケット、内側のオープンポケット2つ、背面の面ファスナー付きポケットを備え、鍵、カード、スマートフォン、ハンカチなどを用途ごとに分けて収納しやすい。ショルダーベルトは長さ調節ができ、斜め掛けにも肩掛けにも対応する。

フラップショルダーバッグは、正面の縦型ファスナーからペットボトル専用ポケットへアクセスする仕様だ。留め具には隠しマグネットを採用し、位置合わせを細かく気にせず開閉しやすいのが特徴。メイン収納部はファスナー付きで、内側にはオープンポケット2つとファスナーポケット1つ、背面にはファスナーポケットを配置し、パスポートやチケットなどの持ち運びにも向く。両モデルとも表面生地に撥水加工を施し、雨天時の使い勝手にも配慮した設計だ。