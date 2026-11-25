エレコムは11月9日、「ELECOM Power Innovations 2026」を開催し、創立40周年の節目にあわせて新製品を発表した。会場では、近年社会問題化している充電機器火災をテーマに、ガジェット系インフルエンサーのツヨシさんも交えたトークセッションを実施し、安全性と使い勝手の両立を訴求した。



今回の主な発表製品は、新型IC「GaN Core」搭載AC充電器と「Next Li＋」搭載モバイルバッテリーだ。

新型IC「GaN Core」搭載AC充電器は、日本の電源技術メーカーと協業し、ノートパソコンをしっかり充電できる高出力性能と、安定した電力供給、小型軽量設計を追求した製品だ。従来品と比べてサイズ感を大きく変えずに温度上昇を抑える点が特徴で、日常使いから持ち運びまで幅広い用途を想定する。

同時に公開された「Next Li＋」搭載モバイルバッテリーは、軽量・薄型・持ち運びやすさを重視しつつ、安全性にも配慮した次世代モデルだ。厚さはおよそ10.6mmで、全6色のカラーバリエーションを用意する。近年増加する充電機器火災への関心が高まるなか、見た目のスリムさだけでなく、安心して使える設計を打ち出した点が注目される。

発表会では、SNS総フォロワー数25万人超のツヨシさんが登壇し、充電機器を選ぶ際は見た目や価格だけでなく、どのように作られたかを確認する重要性を語った。エレコム側も、製品の安全性向上に加え、消費者への啓発活動に力を入れる考えを示した。なお、会場では新製品に加え、創立40周年のヒット製品や最新ガジェットの展示、タッチ＆トライも行われ、今後の展開への期待感を高めた。