エレコムは2026年11月25日、日本の電源技術メーカーと協業して開発した新型IC「GaN Core」搭載のUSB Type-C対応AC充電器「ACDC-PD13365BK」を発表した。11月下旬発売予定で、市場想定価格は5980円。
「ACDC-PD13365BK」の最大の特長は、超小型ながら発熱による出力低下を起こさず、最大65Wの急速充電を安定して維持できること。
一般的な65Wクラスの充電器と比較してサイズを約50％、重量を約40％削減した手のひらサイズ（約93g）に凝縮し、ストレスなく持ち出せる携帯性を実現した。
変換ロスを低減し熱ダレを防止、異例の「4年保証」も付帯
高効率な独自IC「GaN Core」と部品点数を抑えた新回路設計により、電力ロスと発熱そのものを大幅に抑制。熱による出力セーブを防ぎ、連続通電時でも高出力をキープする。
発熱を抑えたことで内部部品の長寿命化にも成功し、一般的な充電器としては異例となる「4年保証」を実現した。
安全面では、通電時の温度監視に加えコネクター部の異常温度検知で出力を停止する「Thermal Protection Plus」や過電流・過電圧保護機能を備える。コンセントプラグには持ち運びに便利な90度スイングプラグを採用する。
なお、11月25日11時から、エレコムダイレクトショップで数量限定の特別価格、4980円で販売するキャンペーンも実施される。
・キャンペーン期間：11月25日（水）11時～12月31日（木）23時59分まで
※数量に上限あり。無くなり次第終了 ・予約販売時価格：4980円
・クーポンコード：QSTNV4DN
主な仕様は以下の通り。
・コネクター形状：USB Type-C×1
・定格出力電力：最大65W（USB Power Delivery 3.2、AVS最大65W、PPS最大65W対応）
・定格出力仕様：5V/9V/15V時：3A、20V時：3.25A（AVS・PPS対応）
・サイズ：約41.1（W）×36（D）×40（H）mm
・重量：約93g
・保証期間：4年間
・市場想定価格：5980円
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