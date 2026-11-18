エレコムは、USB Power Delivery対応の巻き取り式USB Type-Cケーブル一体型AC充電器を11月中旬に新発売する。最大出力67Wに対応し、ノートパソコンとスマートフォンなど2台の機器を同時に充電できる点が特徴だ。価格は6,780円。

新製品は、本体内に約0.91mのUSB Type-Cケーブルを巻き取り収納できる構造を採用したAC充電器だ。USB Type-Cポートも1基備え、ケーブルとポートを同時に使うことで2台同時充電に対応する。接続機器の必要電力を検知して出力配分を自動調整するAdjustCharge機能を搭載し、ポートとケーブルの組み合わせは45W+20W、30W+30W、20W+45Wから最適なパターンを自動選択する仕様だ。

USB Power Deliveryに加えてPPSにも対応し、単独使用時は最大67W、同時使用時は合計最大65Wで給電する。GaN II Plusを採用したことで、高出力ながら本体サイズは幅約69×奥行き約34.5×高さ約55mm、重量は約170gとコンパクトに抑えた。コンセントプラグは90度スイング構造で、Thermal Protectionによる温度監視制御も備えるなど、安全面にも配慮した設計だ。

カラーはブラックで、型番はACDC-PD13667BKだ。日本国内専用で、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応する。別型番としてMPA-AC13667BKも案内されており、いずれも最大67W級の充電環境を持ち運びやすいサイズにまとめた製品という位置づけだ。旅行や出張で荷物を減らしたいユーザーや、デスク周りをすっきり整理したいユーザーに向く充電器だ。