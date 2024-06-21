2026年のお買い物総決算！ 「Amazonブラックフライデー」大特集
CPUと同時購入でマザーボードが1万2000円引き、ASRockのAmazon Black Fridayセール
ASRockはAmazon Black Fridayセールにて、マザーボードや電源、水冷ユニットなどを先行セール販売中だ。
マザーボードでは「X870E Challenger WiFi」など複数の製品がCPUと同時購入で1万2000円引き。「B850 Steel Legend WiFi」などCPUと同時購入で6000円引きとなる製品も用意する。また、「B550M Pro-A WiFi 6E」など1000円オフクーポンを利用可能な製品も。
さらに、水冷システム「Steel Legend 360 LCD」もCPUと同時購入で5000円引き。
このほか、電源ユニット「PRO-M850G」などは1000円オフクーポンが追加適用できる。
※価格については変動する可能性がある
※掲載の有無についてはセール開始後に変わる可能性がある
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